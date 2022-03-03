Якутские предприниматели: рост цен неизбежен

«Ситуация не была такой критичной даже в 1998 году» — так оценивают предприниматели Якутска завоз продуктов и товаров первой необходимости, сообщает News.Ykt.Ru.

Большая часть товаров, которые покупают жители Якутска, поступает в магазины с оптовых баз и складов. Их завозом занимаются либо сами торговые сети, либо ряд крупных предпринимателей, именуемых в народе «оптовиками». События в Украине привели к серьезным потрясениям в экономике России, и первыми это на себе ощутили именно оптовики. Розничная сеть и конечные потребители сегодня продают и покупают те товары, что были завезены на склады ранее, по ценам, действовавшим до начала спецоперации в Украине.

Сейчас, как говорят предприниматели, ситуация в корне меняется. Несмотря на некоторый ажиотаж на оптовках, люди еще толком не ощутили то, с чем уже столкнулся бизнес. Колебания курса доллара и евро сделали непредсказуемыми ценообразование. Многие поставщики из Центральной России просто прекращают отгрузку товара, не понимая, в каких условиях и по каким ценам им работать. Другие уведомляют о неизбежном росте цен. Многие требуют предоплаты, на которую просто нет — по новым ценам! — денег.

Важно отметить, что для Якутии сейчас самое горячее время — торговые сети и оптовики должны завести на склады достаточное количество товара, чтобы жители могли продержаться в сезон весенней распутицы, когда переправы работать не будут.

Поставщики остановили отгрузку уже оплаченных товаров, сообщают предприниматели. Они уверены, что нужно субсидировать логистику, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, потому что рост цен неизбежен, и это связано не с желанием урвать копеечку, а с объективными экономическими обстоятельствами, близкими к форс-мажору.

1 марта бизнесмены Якутии, занятые в сфере поставок товаров, провели встречу у уполномоченного по защите прав предпринимателей, на которой обсудили свои проблемы и меры поддержки, необходимые со стороны государства.

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https://news.ykt.ru/article/132477?block.all