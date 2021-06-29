Якутские пословицы вошли в новое приложение для смартфонов

Изучить пословицы и поговорки 30 народов России поможет новое приложение

Пользователей ждут более 100 пословиц и поговорок, озвученных профессиональными дикторами и актерами. А чтобы информация стала еще более интересной, приложение проиллюстрировали с учетом национальных особенностей того или иного народа.

«Пословицы и поговорки — это концентрированное выражение духа народа, его менталитета, его традиций, — считают авторы проекта, — После распада СССР, мы стали забывать не только чужую культуру, но и каждый свою, а без уважения к этим ценностям сложно построить уважительные отношения в обществе».

По их мнению, «сегодня молодежь и не только проводит значительное количество времени с электронными устройствами, этим можно и нужно воспользоваться и предложить дополнительную альтернативу, например, этот проект».

Приложение «Глаголица» можно скачать бесплатно, найдя на платформах IOS и Android.

Представлены пословицы и поговорки русских, абазин, аварцев, адыгейцев, балкарцев, башкир, бурят, даргинцев, ингушей, кабардинцев, казаков, калмыков, карачаевцев, карелов, крымских татар, кумыков, лакцев, лезгин, марийцев, мокша, ногайцев, осетин, татар, тувинцев, удмуртов, хакасов, черкесов, чеченцев, чувашей и якутов.