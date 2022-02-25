Якутские политологи обсудили специальную военную операцию на Украине

Вынужденная мера по защите интересов страны

24 февраля на телеканале НВК «Саха» состоялась передача «Талбан» с участием журналистов — политологов республики обозревателя газеты «Кыым», генерального директора Медиагруппы «Ситим» Владимира СТЕПАНОВА и главного редактора газеты «Саха сирэ» Чокуура ГАВРИЛЬЕВА, где они с ведущим Олегом КОЛЕСОВЫМ обсудили последние события, связанные с признанием президентом России Владимиром ПУТИНЫМ статуса Донецкого и Луганского народных республик и проведением специальной военной операции на Украине. Как известно, передача транслируется на якутском языке. SakhaLife перевел основные тезисы участников дискуссии.

Первым вопросом стала причина возникновения такой ситуации. В ходе обсуждения политологи пришли к выводу, что нашу страну просто вынудили приступить к решительным действиям. Это они обосновали тем, что НАТО, которое за последние годы и месяцы в разы нарастила своё присутствие в соседних с Россией странах, уже уничтожило несколько государств. Под надуманными предлогами осуществляла бомбардировку Белграда в 1999 году, разрушение Ирака, Ливии, Сирии. Везде – сотни и тысячи жертв среди мирного населения. Такую судьбу они уготовили и России.

Верить США и НАТО больше нельзя. Потому что США и примкнувшие к ним страны-сателлиты давно превратились в настоящую Империю лжи. НАТО на протяжении 30 лет обманывало Россию, обещая не приближаться к границам страны. США и Запад с лёгкостью идут на провокации, откровенные выдумки, чтобы оправдать свои бесчеловечные поступки, заявили приглашенные эксперты в эфире НВК САХА.

Ещё ни одна страна не выиграла от вмешательства США и союзников в её внутренние дела. Напротив – это вмешательство всегда сопровождалось трагедиями и жертвами.

Второй вопрос, который обсуждён в ходе передаче — почему без вмешательства России кровопролитие на Донбассе не остановить? Собеседники пришли к общему заключению, что никакие Минские соглашения Украина исполнять не будет ни сегодня, ни в будущем. Армия Украины с помощью иностранных наёмников подготовилась к уничтожению жителей ДНР и ЛНР.

Жителям Донбасса, а это – наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие – граждане РФ, просто не на кого больше надеяться. Восемь лет их уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира». Терпеть это Россия больше не может. Страна не сможет себе простить, если рядом с нами будут убивать таких россиян, как мы.

На самом деле это миротворческая операция – принуждение к миру. Ровно так Россия предотвратила захват и уничтожение Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это не операция против мирного населения. Это операция по спасению жизней людей на Донбассе. Во-вторых, специальная военная операция преследует цель денацифицировать и демилитаризовать Украину, так как накаченный оружием националистический режим создаёт угрозу не только жителям ДНР и ЛНР, но и самой России. Это избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавала и наращивала у наших границ.

Третий вопрос, который обсудили журналисты-политологи, наверное, волнует всех жителей России. Это то, как отразятся очередные санкции Западных стран в отношении нашей страны. Политологи отметили, что бояться нечего и не надо бежать поспешно снимать наличные. Банковские карты будут работать в стране. А для выездов в заграницу нужно будет приобретать банковские карты, не попавшие под санкции. Если говорить об экономике, то США, Англия и западные страны всё-таки зависят от газа, угля, стали, которые поставляет Россия. Ну и плюс положительный момент, по их мнению, при санкциях ещё активней будет развиваться собственное производство страны. Например, сказали, что запретят поставку электроники. Что ж будем заниматься электроникой сами, нам ещё в этом помогут страны юго-восточной Азии.

Такой разговор состоялся у политологов в ходе передачи «Талбан» на НВК САХА.