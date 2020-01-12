Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»

С 15 января во всех кинотеатрах нашей республики выйдет в прокат фильм Романа ДОРОФЕЕВА «Тиэтэйбит» («Поспешивший») по мотивам первой якутской комедии Николая НЕУСТРОЕВА.

Сюжет рассказывает о том, как главный герой Уйбаан, загуляв в городе, узнает о смерти больной жены. Возвращаясь, домой, он заглядывает к своему старому знакомому, который предлагает ему жениться на вдове своего покойного брата. Уйбаан на радостях соглашается и договаривается о женитьбе, но он не знает, что его ждет дома…

Главные роли исполнили практически весь цвет якутского театрального искусства — Иннокентий ЛУКОВЦЕВ, Анна ФЛЕГОНТОВА, Василина БАЛАНОВА, Кирилл ГЕРАСИМОВ, Изабелла НИКОЛАЕВА, Ньургуяна ШАДРИНА, Ефим СТЕПАНОВ, Дмитрий ТРОФИМОВ, Степан ПОРЯДИН, Игорь ГОВОРОВ, Геннадий ТУРАНТАЕВ, Альберт НОГОВИЦЫН, Павел ЧЕНЯНОВ, Дмитрий МИХАЙЛОВ, Петр САДОВНИКОВ, а также юные дебютанты — Сайаан ТАТАРИНОВ и Елизавета ДАЛБАРАЕВА.

12 января на сцене Саха театра состоялся пресс-показ данного фильма, где были приглашены съемочная группа, партнеры и друзья. Среди ВИП-зрителей были замечены спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ, народный артист РФ, государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ, мэр Якутска Сардаана АВСЕНТЬЕВА, режиссёр Сергей ПОТАПОВ и многие другие.





Одним из сюрпризов для зрителей стало исполнение саундтрека кумиром молодёжи Kit Jah и певцом Виталием ОЧИРОВЫМ.

Роман ДОРОФЕЕВ, режиссёр и Иннокентий ЛУКОВЦЕВ, продюсер, исполнитель главной роли:

— Во-первых, хотелось бы выразить благодарность всей нашей съемочной команде, жителям Таттинского и Намского районов. Без них мы бы не смогли претворить в жизнь все наши задумки.

Почему мы взялись за «Тиэтэйбит»? Прошлый 2019 год был Годом Театра в России, а в этом, у великого якутского писателя Николая НЕУСТРОЕВА 125-летний юбилей. Также в нашем Саха театре очень успешно идет одноименный спектакль. Мы решили соединить эти события и снять киноверсию. Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить директора театра Анатолия НИКОЛАЕВА, который нам помог реквизитом и костюмами.

Съемочный период продлился в течение одного месяца, начинали с 8 утра и заканчивали в 8 вечера, а то и ночью. Мы довольны результатом и думаем, что наш фильм понравится зрителям!

Автор выражает огромную благодарность Иннокентию ЛУКОВЦЕВУ за помощь при написании данного материала