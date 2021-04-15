Якутские полицейские задержали серийного мошенника

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» в ходе служебной командировки в г. Владивосток задержали 20-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении жителей города Якутска.

Ранее в полицию поступили сообщения от горожан с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который обманным путем похитил деньги.

Выяснилось, что подозреваемый размещал и находил на популярном региональном сайте объявления о продаже различного имущества. Своим жертвам злоумышленник предлагал приобрести или продать имущество через «безопасную сделку». Для оплаты товара он отправлял потерпевшим через мессенджер ссылку на фишинговый сайт.

После того, как граждане вводили конфиденциальные данные карт, подозреваемый получал доступ к банковским счетам и похищал их сбережения, после чего переставал выходить на связь.

В настоящее время установлены три эпизода противоправной деятельности фигуранта. Во время предварительного следствия мужчина в полном объеме возместил ущерб, причиненный гражданам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Расследование продолжается.