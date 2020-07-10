10.07.2020
13:00
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Происшествия

Якутские полицейские задержали мошенника в Приморье

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установлен подозреваемый в совершении мошенничества в сети «Интернет». Оперативники выехали в служебную командировку в Приморский край, где задержали подозреваемого — ранее судимого за наркопреступление безработного 35 -летнего уроженца Приморского края.

Установлено, что в июне 2018 года на сайте «Дром.ру» подозреваемый разместил объявление о продаже лодочного мотора, на которое откликнулся. житель Якутска. Потерпевший связался с ним и согласился на условия о предоплате, не убедившись в безопасности сделки.
Он перевел на банковский счет подозреваемого 220 000 рублей. После получения денег «продавец» перестал выходить на связь с покупателем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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