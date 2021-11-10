Якутские полицейские сняли клип под песню Артура Пирожкова

Работники отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» записали музыкальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. В видеоролике показаны будни сотрудников МВД: дежурные вступили на смену, патруль задержал наркоторговцев, а участковые помогли старушке перейти дорогу. В качестве музыкального аккомпанемента звучит кавер на песню российского исполнителя Артура Пирожкова «Как Челентано».

Ежегодно 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. На сегодня в Якутии уровень преступности остается самым низким среди регионов Дальнего Востока, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений.