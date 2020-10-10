Якутские полицейские провели в центре столицы акцию

Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России «Якутское» продолжают профилактику дистанционных мошенничеств среди населения. В г. Якутске была проведена информационная акция, целью которой является повышение правовой грамотности граждан и пресечения случаев мошенничества.

В ходе акции полицейские разместили плакаты и листовки с информацией о видах и способах мошеннических действий в местах массового скопления жителей Якутска, в салонах городских и пригородных автобусов, на остановках, информационных досках управляющих компаний и организаций.

Затем на площади Орджоникидзе полицейские напомнили горожанам о необходимости проявлять бдительность при получении подозрительных смс-сообщений и быть ак­ку­рат­нее при об­ще­нии с нез­на­ком­ца­ми, осо­бен­но в интернете. Также они рекомендовали никому не сообщать свои персональные данные, не разглашать пин-коды банковских карт, а также не переводить денежные средства по просьбе незнакомцев.

Отметим, что подобные акции проводятся регулярно.