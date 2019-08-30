Якутские полицейские присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года, сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета присоединились к акции «Собери ребенка в школу».

Транспортные полицейские Якутии не первый год проводят акцию «Собери ребенка в школу». Данная акция направлена на помощь семьям, которые в силу разных причин оказались в трудной жизненной ситуации, и им бывает нелегко подготовиться к началу учебного года.

Стражи правопорядка помогли детям, из числа многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию, собрали письменные принадлежности, ранцы, тетради, альбомы – словом, все то, что пригодится школьникам во время учебы. Школьные наборы стали для ребят приятной неожиданностью в канун нового учебного года.