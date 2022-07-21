Якутские полицейские пресекли деятельность группы мошенников из Подмосковья

В конце апреля текущего года в полицию обратилась 63-летняя жительница Мирнинского района. Пенсионерка рассказала, что в январе 2019 года через интернет приобрела биологически активные добавки. Через некоторое время ей позвонил молодой человек, который представился следователем. Мужчина сообщил, что приобретенные ею ранее БАДы оказались некачественными, и ей положена компенсация в размере 6 миллионов рублей. Злоумышленник под предлогом оплаты различных юридических услуг и судебных расходов в течение 8 месяцев похитил у потерпевшей более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Женщина поверила, так как находилась в стрессовом состоянии после похорон мужа. По указанию своего собеседника она оформила несколько кредитов и перечислила все средства, однако обещанной компенсации так и не дождалась.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Мирнинскому району установили личность и местонахождение подозреваемого в данном преступлении, им оказался 50-летний житель Московской области. Полицейские выехали в город Красногорск для проведения следственных действий.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина в прошлом году был осужден со своими подельниками за совершение аналогичного преступления. Тогда жертвой стал житель Олекминского района, у которого аферисты таким же способом похитили более 5 миллионов рублей.

Деятельность организованной группы, в состав которой входили трое жителей Московской области, была пресечена сотрудниками отдела МВД России по Олёкминскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия).

Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и каждому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Еще на стадии расследования следователь обеспечил добровольное возмещение фигурантами большей части ущерба потерпевшей, а оставшуюся часть виновные выплачивают по решению суда.

В настоящее время по выявленному эпизоду противоправной деятельности 50-летнего жителя Московской области следователями Мирнинского отдела полиции проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.