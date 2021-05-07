Якутские поисковики восстанавливают память о героях

На фасаде здания cредней общеобразовательной школы №7 г. Якутска, расположенной в центре города на улице Шавкунова, сегодня, 7 мая, установлена мемориальная доска .

Из архивной справки видно, что улица имени Шавкунова появилась в результате переименования улицы Ленской решением исполкома Якутского городского совета депутатов трудящихся от 7 марта 1950 года, сообщает пресс-центр Союза детских общественных объединений РС(Я).

«Отрадно, что День Победы мы встречаем с важным событием. Сегодня, 7 мая, в торжественной обстановке открыли мемориальную доску Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Егора Шавкунова, чьим именем названа одна из улиц города Якутска», – комментирует руководитель проекта, председатель Союза детских общественных объединений РС(Я) Геннадий Охлопков.

Как рассказали организаторы, с 2020 года по предложению активистов Детской общественной организации «ДИМСИ» администрацией СОШ №7 и Союзом детских общественных объединений РС(Я) ведется работа по​ увековечиванию имени Героя Советского Союза Егора (Георгия) Шавкунова, отдавшего свою жизнь ради светлого будущего. Инициированный ими социальный проект «Почему мы не знаем своих героев?» был удостоен гранта главы Республики Саха (Якутия) на развитие институтов гражданского общества.

Реализация идеи подразумевает комплексный подход, согласно которой к 9 мая установлена мемориальная доска. В ближайшее время будет открыта выставочная экспозиция о подвигах якутян в годы Великой Отечественной войны, а также в новом учебном году проведена научно-практическая конференция для учащихся, родителей и педагогов г.Якутска – Шавкуновские чтения.

«В целях изучения и сбора полной информации о жизни и героическом подвиге Егора Ивановича Шавкунова в нашей школе создана поисковая группа с участием активистов, учителей и общественности города. Это важно, чтобы ребята сами погружались в совместную деятельность, приобретая навыки и опыт. В первую очередь, такие дела прививают к подрастающему поколению любовь к Родине и уважение к истории, дают возможность быть ответственными и инициативными», – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе и социализации СОШ №7 г.Якутска Ия Прохорова.

На торжественной линейке, посвященной открытию мемориальной доски Шавкунову, приняли участие: начальник управления образования окружной администрации г. Якутска Алексей Семенов, заместитель руководителя управы центрального округа столицы Анастасия Слепцова, директор средней общеобразовательной школы №7 г.Якутска Светлана Федорова, учащиеся, родители и др.

Организаторы мероприятия выражают большую благодарность автору работы, известному скульптору-монументалисту Якутии, члену Союза художников России Егору Оготоеву.

Трансляция торжественного события будет доступна в видеохостинге «Youtube» на канале СОШ №7 г. Якутска.