Якутские писатели в Мирном

Возможно, заголовок напомнил читателю о прежних временах, когда поездки писателей в районы, встречи с читателями в глубинке были делом обыденным и обычным. Читатель сегодня изменился, у него достаточно много информации и к печатной книге он обращается не так часто. А писателям в современных условиях сложно выезжать в районы, к своим читателям, поскольку желающих спонсировать подобные мероприятия не так уж много. И не все главы улусов готовы принять писателей и организовать встречи. Глава Мирнинского района Р.Н.ЮЗМУХАМЕТОВ приглашает писателей при первой возможности для встреч с жителями вверенного ему района. Впервые по его приглашению в Мирном мы были шесть лет назад, а в этом году мероприятие под названием «Дни якутской литературы» было приурочено к 55-летию Мирнинского района.

Ришат Нургалиевич – не чужой нам человек, он член союза писателей России, известен как автор документальных книг об истории алмазной промышленности в Якутии. Двое глав районов нашей республики в разное время приняли участников международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега» — это Ришат Юзмухаметов(Мирный) в 2015 году и Никита АНДРЕЕВ (Горный) в 2019 году. Дело хлопотное и ответственное — принимать поэтов из разных стран, обеспечить комфорт и уют, организацию мероприятий и показать гостям свой район в лучшем свете. Двум главам районов это удалось.

Потому мы ехали и в этот раз с хорошим настроем, с надеждой на интересные встречи и знакомства. Все три дня были наполнены встречами, обоюдным интересом. Только прилетев, группа в составе народных писателей Николая ЛУГИНОВА, Василия ХАРЫСХАЛА и народного поэта Натальи ХАРЛАМПЬЕВОЙ и известного прозаика и поэта, лауреата Госпремии имени Платона Ойунского Елены СЛЕПЦОВОЙ – Курорсуннаах пришла на радио «Алмазный край», где было записано интервью. Кристина КРАСОВСКАЯ радушно встретила гостей и разговор состоялся. Вечером этого же дня состоялась встреча с творческой интеллигенцией Мирного в городской библиотеке. На этом вечере и гости, и хозяева много вспоминали про литературную историю города Мирного, про знаменитый «Кимберлит», его членов. Среди них были имена известные тогда всему Советскому Союзу – Евгений ШЛИОНСКИЙ, Алексей ВАСИЛЬЕВ, Валерий ПРЕЛОВСКИЙ… И гостям очень приятно было узнать, что городской библиотеке на днях присвоено имя Мэри СОФИАНИДИ, без которой трудно представить литературный Мирный.

Во второй день писателям предстояла дорога в поселок энергетиков Светлый и далее в Сюльдюкар. В Светлом состоялась встреча со студентами регионального технического колледжа. Как это бывает во всех учебных заведениях, студентов на такие встречи настойчиво приглашают организаторы. Так было и в этот раз, но по ходу разговора они оттаяли, заинтересовались, тем более что многие из них читают по-якутски, не понаслышке знакомы с якутской литературой. Писателям же было приятно общаться с местными ребятами, которые выбрали специальности, связанные с работой в промышленности, и планируют свое будущее именно на этой стезе. Условия учебы и проживания у студентов в Светлом отличные, это видно невооруженным глазом – учись, овладевай знаниями! Такие же чувства остались у нас после встречи со студентами Политехнического института СВФУ в Мирном – ребята почти из всех районов республики овладевают здесь очень нужными специальностями по добыче нефти и газа, энергетике.

Далее писатели поехали по зимнику в эвенкийский поселок Сюльдюкар. Не так уж далека дорога, каких-нибудь 65 километров, за годы освоения алмазной провинции дорогу так и не проложили. Летом у сюльдюкарцев транспортная схема непроста – по реке катером, на перекладных они добираются до Светлого, а дальше уже попадают в цивилизацию. Сейчас дорогу начали строить за счет муниципального бюджета. АЛРОСА, как известно, освобождается от непрофильных активов, так «пущены на волю» несколько сельскохозяйственных предприятий в Мирнинском районе – совхоз «Новый» с отделениями, Сюльдюкар в том числе. Населения тут всего ничего – 250 человек, но есть и садик, и средняя школа. Пока все это защищено особым статусом национального поселка. У старенького клуба писателей встречали по старинному эвенкийскому обычаю – участники ансамбля благословили и окурили ароматной травой. Затем состоялась теплая встреча в клубе, куда пришли и стар, и млад. Литературный десант — событие большое для такого отдаленного поселка! Как всегда бывает, разговор поначалу был неспешным, даже как бы не очень заинтересованным, а потом участники встречи настолько разговорились, что совсем не хотели расставаться. Как оказалось, в Сюльдюкаре живут самые внимательные читатели якутской литературы, они знакомы с новинками, читают журналы «Чолбон» и «Полярная звезда», принимают живейшее участие в судьбах литературных героев… Писателям, после таких встреч, становится теплее на душе, и в какой-то мере они чувствуют необходимость и пользу своего творческого труда. Согласитесь, это многого стоит!

В поездке в Светлый и Сюльдюкар группу писателей сопровождал глава района Ришат Юзмухаметов. Конечно, у него были свои дела, работа с главами поселков, посещение ветеранов войны и тыла накануне 75-летия Великой Победы, но дорогой он с гостями говорил о творческих делах, о планах района в связи с 55-летием района. Наверняка, общение с коллегами писателями было для него отдушиной в достаточно сложной и нелегкой работе главы района. Писатели же уважают Ришата Юзмухаметова не только как коллегу, но и как автора, который первым написал честно и откровенно о непростых судьбах Ларисы ПОПУГАЕВОЙ и Натальи КИНД. История открытия якутских алмазов таит в себе воистину шекспировские страсти и тайны, и о них в советское время не принято было говорить и писать… Да и в целом Юзмухаметов на сегодня — единственный летописец становления алмазной промышленности, являясь при этом человеком родившимся и вставшим на ноги именно на этой земле. Вряд ли можно сыскать большего патриота, чем он…

Еще до поездки на правлении Союза писателей Якутии было принято решение о награждении Ришата Юзмухаметова высшей наградой союза – памятной медалью имени Платона Ойунского. Вручение награды состоялось перед планеркой главы в администрации Мирнинского района. Ришат Нургалиевич заслуживает этой награды и как писатель, и как патриот. Поверьте, писатели в этих вопросах разбираются лучше, чем чиновники!

Когда возвращались из Сюльдюкара начался ветер и Юзмухаметов сказал: «Пурга начинается… Как бы вы не застряли…». Он как в воду глядел — ветер дул всю ночь, мело по низу и по верху. Самолет из Якутска не прилетел. Писатели – это народ, который никогда не скучает, они вспоминали эпизоды встреч, уточняли имена собеседников… И те стихи, которые были посвящены городу Мирному в свое время.

Город из низины полз на брюхе,

От больших получек без ума,

Там где полз – остались завалюхи,

Где поднялся – встали дома.

Память, зачерпни со дна колодца

Зелен камень смерзшейся земли,

Верили и шли первопроходцы,

Первопроходимцы тоже шли…

Алексей Васильев, талантливый поэт, родом из Вологды строил Мирный с первых палаток. Он посвятил немало строк городу, который любил. И его строки актуальны и сегодня, только в реальной жизни бывает трудно различить вторых от других… Проходимцы были всегда и везде. Но вся беда в том, что они сегодня успешно мимикрируют под первопроходцев.

Спасибо Мирному — за память, за историю, за гостеприимство!