Якутские певцы выпустили песню про события в селе Бясь-Кюёль

В социальных сетях стала популярной якутская песня «Кэскиллээх санаанан», посвященная событиям, которые произошли летом в селе Бясь-Кюёль Горного района. Один из исполнителей песни Петр Жирков — Айылгы Уола рассказал о создании нового хита.

«Я сам житель села Бясь-Кюёль, чей дом сгорел из-за лесного пожара в прошлом году. Пережить пожар было для нас тяжелым испытанием, но благодаря поддержке жителей республики мы все же смогли выдержать это трудное для нас время. Все это время я хотел выразить слова благодарности всем людям, которые не оставили нас. С этой мыслью возникла идея создания песни, где я смогу выразить свою чувства. Я сразу же связался с певицей, мелодисткой Сардааной Окоемовой и рассказал ей свою историю. По моему рассказу она написала лирику и мелодию, и в начале года мы выпустили песню и презентовали на радио «Тэтим»», — поделился Петр Жирков.

Как рассказала Сардаана Окоемова, вначале ей было сложно взяться за эту песню, так как в ней будет затронута беда жителей села Бясь-Кюёль. Но все же она решилась. Песню писала три дня. По ее словам, это ее самая длинная песня с самым большим количеством слов. В начале описываются события пожара, а во втором куплете выражаются слова благодарности якутянам, которые не оставили в беде жителей микрорайона «Кэскил».

Петр Жирков отметил, что в будущем планирует выпустить клип на эту песню: «Еще раз выражаю большую благодарность всем тем, кто помогал нам, а также Сардаане Окоемовой, которая согласилась написать песню, и нашему продюсеру Антону Иванову», — подчеркнул он.

Напомним, что 7 августа 2021 года верховой лесной пожар в окрестностях села Бясь-Кюёль Горного улуса перешёл на территорию села и уничтожил огнем 32 жилых дома и хозяйственные постройки. В кратчайшие сроки всем пострадавшим от лесного пожара жителям вручили ключи от новых благоустроенных домов, а также обеспечили необходимой инфраструктурой — сообщает ЯСИА.