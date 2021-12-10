Якутские педагоги на II Всероссийском съезде учителей биологии

В рамках деятельности центров «Точка роста» продолжается обучение учителей естественного цикла. Так, с 3 по 6 декабря 2021 года на базе Образовательного центра «Сириус» прошел II Всероссийский съезд учителей биологии «Состояние и перспективы развития школьного биологического образования в России, его цели и содержание, развитие талантов школьников в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ». Съезд собрал учителей биологии, биологическое и педагогическое научное сообщество из 82 регионов РФ. Организатором съезда являются Московский государственный институт, Московский государственный областной университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, НИЦ «Курчатовский институт», НИУ Высшая школа экономики Академия Минпросвещения РФ.

Под руководством завкафедрой естественно-научного образования Института развития образования и повышения квалификации М.П.Даниловой на съезде приняли участие 7 учителей биологии из Амгинского, Таттинского, Вилюйского улусов, города Якутска. Участники съезда послушали выступления авторов учебно-методических комплектов по биологии Пасечника В.В., Суматохина С.В., обсудили вопросы по актуализации образовательных программ по биологии в общем образовании, в том числе по направлениям, связанным с развитием генетики и генетических технологий, биотехнологиий и других направлений.

Были рассмотрены проблемы организации углубленного изучения биологии и развития талантов школьников, развитие дополнительного биологического образования школьников, проектной деятельности, развитие олимпиадного биологического и экологического движения.

Также участники прослушали выступления известных методистов – биологов по современным образовательным технологиям и развития современного биологического образования в рамках сетевого сотрудничества. Были показаны мастер-классы по разработке и применению новых форматов методических материалов, популяризация биологии.

Следует отметить, на учителей биологии возложена большая ответственность, обучать детей на современном учебном оборудовании, комплексно осваивать целый ряд дисциплин, показать, как все взаимодействует в реальной жизни.