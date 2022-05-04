Якутские пауэрлифтеры стали чемпионами России среди спортсменов с ПОДА

Наши ребята, ведущие спортсмены, члены сборной команды Республики Саха (Якутия), учащиеся Муниципального общеобразовательного казенного учреждения “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 34” (МОКУ «С(К)ОШ-И №34») Данил Егоров и Василий Иванов блестяще выступили на соревнованиях, завоевав чемпионские титулы и подарив своей Республике в день 100-летнего образования ЯАССР два золотых медалей — передает Спорт Якутии.

Данил Егоров, наш ученик 9 класса, выступил в весовой категории — 65 кг до 17 лет, спортсмен стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории, а также занял 2 место в абсолютном первенстве во всех весовых категориях и вывел команду Республики Саха (Якутия) среди юношей на 3 место.

Василий Иванов, выпускник нашей школы, выступил среди юниоров до 20 лет в весовой категории 80 кг и стал чемпионом России.

Ребята занимаются под руководством тренера, учителя физической культуры Юрия Ивановича Ощепкова, Заслуженного Учителя РФ, Почётного работника общего образования РФ, Отличника образования РС(Я).

От имени педагогического коллектива МОКУ С(К)ОШ-И №34 хотим выразить особые слова благодарности нашим спонсорам: генеральному директору ЗАО «Якутпромстрой» Ларисе Рашидовне Паньковой, директору ООО «УлууСтрой» Николаю Андреевичу Романову, волонтёрскому движению «Добрые Дела Якутска».