Якутские парламентарии приняли поправки к российскому законопроекту

На XXXIV (внеочередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 15 февраля народные депутаты республики большинством голосов одобрили поправки к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ранее парламент Якутии концептуально поддержал законопроект в первом чтении.

«Важнейшей идеей проекта федерального закона является введение одноуровневой системы местного самоуправления. Здесь во главу угла ставится решение проблем экономического состояния и финансовой обеспеченности поселений, которое должно привести к самому главному – повышению уровня жизни людей», – отметил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Рабочей группой обоснованы девять поправок после детального рассмотрения всех предложений, поступивших в ходе широкого обсуждения законопроекта с участием муниципального сообщества, общественности и населения республики.

По словам председателя профильного комитета Ил Тумэна Владимира ПРОКОПЬЕВА, поправки касаются вопросов установления и изменения границ, а также преобразования муниципального образования, финансового обеспечения перераспределяемых полномочий органов местного самоуправления, участия населения в местном самоуправлении, также особенностей организации местного самоуправления на тех или иных территориях, прежде всего, в северных и арктических регионах РФ.

Как отметил спикер парламента Якутии Алексей ЕРЕМЕЕВ, законопроект наделяет субъекты РФ достаточно большим объемом полномочий, в связи с этим будет принят региональный закон, но тем не менее Ил Тумэн направил свои поправки, учитывающие интересы такого огромного субъекта страны, как Якутия.

Поправки Ил Тумэна будут направлены в комитет Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству, также в законодательные органы государственной власти субъектов РФ с просьбой поддержать их.

Также на пленарном заседании принят проект постановления парламента о толковании отдельных положений Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). В документе представлены толкования в отношении терминов «территория Республики Саха (Якутия)» и «территориальная целостность Республики Саха (Якутия)».

Напомним, проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 25 января текущего года принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении.