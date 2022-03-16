16.03.2022
12:49
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Спорт

Якутские парапланеристы поднялись в небо над Ленскими столбами — видео

Участники якутского аэроклуба «Флайкүт» и любители лётных видов спорта в прошедшие выходные поднялись в небо над Ленскими Столбами, сообщает @paraplan.ykt.
В летнее время года из-за реки организовать такой полёт невозможно, и только весной открывается уникальная возможность наблюдать завораживающие виды с высоты птичьего полёта!
Это первый подобный опыт, дающий возможность человеку взглянуть на национальный парк с совершенно нового ракурса.

В летнее время года ребята летают на парапланах и учат этому других.

Источник: @paraplan.ykt
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