Якутские «палестинцы» отмечают 5-летие отделения ИППО

Сегодня о деятельности регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Якутске знают многие. Отделение возродилось 26 февраля 2015 года, пять лет тому назад, когда состоялось первое учредительное собрание действительных членов регионального отделения, председателем был избран Сергей Александрович Ларионов.

Начав с нуля, отделение общества сегодня состоит из 11 членов, отмечено крупными благотворительными проектами, которые были отмечены правлением ИППО. Перечень проделанной работы большой – установка памятного креста на месте гибели наших земляков в Охотском море, участие в восстановлении и обустройстве нескольких храмов, строительство молитвенного дома в Усть-Мае, реставрация и восстановление Атамайской Никольской церкви, строительство часовни имени великой княгини Елизаветы Федоровны в Покровке Амгинского улуса (с приглашением потомков участников гражданской войны, Пепеляева и Строда), помощь народу Сирии. Это большие и серьёзные благотворительные проекты, направленные на сохранение культурного наследия, развитие православия в республике.

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Подчеркнем совсем недавний факт посещения главой республики Айсеном Николаевым Усть-Майского молитвенного дома, во время своего первого визита в этот район. Всё это говорит о выросшем авторитете общественной организации.

В 2020 году исполнилось 115 лет со дня трагической гибели основателя и первого председателя ИППО, великого князя Сергея Александровича Романова. По предложению председателя ИППО, С.В.Степашина, общество этот год объявило Годом памяти великого князя Сергея Александровича, 17 февраля, в день его трагической гибели, на Красной площади и в Кремле были проведены памятные мероприятия в его честь.

Для нас этот человек – пример служения своему делу, пример не только патриотизма, но и человека мира. Ему во всем помогала его супруга, Великая княгиня Елизавета Федоровна.

В январе 1905 года в Петербурге произошло «Кровавое воскресенье», тогда боевая организация партии эсеров вынесла смертный приговор великому князю, как стороннику вооруженного разгона шествия.

4 февраля 1905 года карета Сергея Александровича, выезжая из Кремля, была взорвана «адской машиной», которую бросил террорист Иван Каляев.

У его могилы в церкви святителя Алексия Чудова монастыря, Елизавета Федоровна приняла решение оставить мир и создать обитель. Она же возглавила после мужа Императорское православное палестинское общество. В 1918 году большевики арестовали Елизавету Федоровну. 5 июля 1918 года ее вместе с родственниками скинули в шахту Новая Селимская, в 18 км от Алапаевска.

В 2018 году, отмечая 100-летие смерти Елисаветы, члены ИППО близко столкнулись с историей жизни великой княгини, ныне святой. В её память силами общества была возведена часовня в Покровке.

Любопытно, что при жизни великого князя самым первым с предложением создать отделение ИППО выступил преосвященный Мелетий, епископ Якутский и Вилюйский и в 1893 году оно было создано. Кстати, члены общества усматривают в совпадении имени-отчества С.А.Романова и С.А.Ларионова ниспосланный свыше знак.

20 февраля РО ИППО почтило память создателя ИППО, человека, преданного церкви, человека честного и праведного, который оказался в центре политических бурь и хаоса, в самых ужасных обстоятельствах, которые только могут быть – революция. Также были подведены итоги прошедших пяти лет работы и намечены новые планы, в числе которых строительство новых часовен, в районе Ленских Столбов и в Намском районе, в местности Графский Берег. Предложено её возводить в память великого князя Сергея Александровича.