Якутские овцебыки прижились в Магадане

На днях Дирекция биоресурсов и ООПТ Якутии получила приятную новость об якутских овцебыках, завезенных в сентябре 2018 г. на остров Завьялова Магаданской области.

15 марта т.г. группой магаданских специалистов в результате обследования территории острова с использованием вертолета обнаружены три группы овцебыков, состоящие из 7, 8 и 10 особей. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что выживаемость животных в период адаптации составила 100%. Судя по фотографиям и видеоролику, состояние интродуцентов хорошее, животные демонстрируют высокую активность. Овцебыки заметно набрали массу, округлились.

Результаты мониторинга овцебыков в горных ландшафтах Магаданской области будут способствовать оценке возможности расселения вида в горных экосистемах Якутии. Горные тундры широко распространены на хребтах Верхоянского, Нижнеколымского, Момского районов и в Южной Якутии. Следовательно, география расселения этого уникального животного в регионе может существенно расшириться.

Выпуск овцебыков на территории Магаданской области стал завершающим этапом межрегиональной акции, имеющей огромное значение в расширении ареала овцебыка на территории России и укреплении взаимодействий и сотрудничества между двумя соседними регионами. Все работы полностью профинансированы магаданской стороной в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, что в 2017 году был успешно осуществлен межрегиональный проект по поставке партии овцебыков из Ямало-Ненецкого автономного округа в Республику Саха (Якутия), также полностью профинансированный частным инвестором. Такие работы укрепляют межрегиональные связи, способствуют расширению имиджа каждого региона и привлекают внимание федерального центра к проблемам восстановления и расширения ареала овцебыка в российской Арктике.

В настоящее время овцебыки в живой природе России обитают на Таймыре, Якутии, Чукотке (ГПЗ «Остров Врангеля»), Ямале и Магаданской области.