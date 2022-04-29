Якутские отделения партии ЕР поздравили работников скорой помощи

День работников скорой медицинской помощи наша страна традиционно отмечает 28 апреля. Именно в этот день в далеком 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Сейчас служба — это почти 2000 подстанций, больше 100 тысяч медработников и более 30 тысяч водителей.

От поздравлений наших спасителей не остались на стороне и якутские отделения партии «Единая Россия».

Так, депутаты улусного (районного) Совета МР «Усть-Алданский улус (район)», члены фракции Партии «Единая Россия» Иннокентий Аммосов, Лена Павлова, член Политсовета Усть-Алданского местного отделения Михаил Борисов, помощник председателя Общественной приемной Партии Евгения Аргунова поздравили работников «Скорой помощи» Усть-Алданской Центральнной районной больницы с профессиональным праздником и вручили сладкие подарки, цветы.

Член партии, ветеран боевых действий Алексей Тонких по поручению секретаря Мирнинского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра Басырова встретился с работниками «скорой помощи» МЦРБ, чтобы высказать слова благодарности людям, которые первыми приходят на помощь.

Секретарь Олекминского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Харбин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником и также лично встретился с коллективом местной службы.

Аналогично поздравили работников «Скорой помощи» и члены Нерюнгринского местного отделения партии.