Якутские онкологи – участники первого Московского онкологического форума

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый Московский международный онкологический форум в Центральном выставочном зале «Манеж».

Мероприятие для онкологов и врачей смежных специальностей прошло с 20 по 21 мая. Программа мероприятия включала освещение новейших достижений в онкологии, дискуссии, мастер-классы. Среди спикеров главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн, главный внештатный онколог города Москвы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони, директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (IBCC) Хавьер Кортес.

Якутский республиканский онкологический диспансер представили заместитель главного врача Любовь Бурнашева, заведующая отделением общей хирургии Татьяна Жарникова, заведующий отделением торако-абдоминальной хирургии Владимир Лезнев, врачи и медицинские сестры.

«Мы очень рады принять участие в столь масштабном мероприятии онкологического сообщества. Наша делегация представлена не только в лице руководства и заведующих отделениями, приехали и врачи, и медицинские сестры Онкодиспансера. В целом форум был посвящен развитию онкологической помощи от мировых практик до выхода на принципиально новый уровень помощи пациентам. Речь шла обо всех направлениях онкологической помощи – от диагностики до высокотехнологичных методов лечения, обсуждались наиболее актуальные вопросы диагностики и лечения рака. Именно участие в таких форумах позволяет оценить уровень и качество организации онкопомощи в своем регионе, обменяться мнениями с коллегами, обсудить эффективные решения существующих проблем. По результатам участия лучшие практики регионов и столицы будут внедрены и на базе нашего учреждения в ближайшее время» — отметила заместитель главного врача Любовь Бурнашева.