Якутские онкологи — участники первого крупного офлайн-мероприятия в России

Более полутора тысяч врачей стали участниками XI съезда онкологов России, проходившего 13-15 мая в Ярославле и приуроченного 75-летию онкослужбы Ярославской области. Мероприятие организованно Ассоциацией онкологов России, МНИОИ им. П.А. Герцена – филиалом ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России и Ярославской областной клинической онкологической больницей, спикером съезда выступил главный внештатный онколог Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, профессор, академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн.

Якутский республиканский онкодиспансер представили заведующая отделением онкогинекологии Светлана Мыреева и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Никифоров.

В работе форума, который состоялся под эгидой Ассоциации онкологов России и при поддержке Минздрава России, приняли участие ведущие специалисты нашей страны в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики, паллиативной помощи и т.д. Насыщенная программа позволила участвовать в мастер –классах, обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи онкобольным в сложных условиях COVID -19, обменяться мнениями о положениях нового приказа МЗРФ по порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях.

— Из-за пандемии во всем мире это первое крупное мероприятие в офлайн формате и нам повезло принять в нем участие. В секции онкогинекологии, например, прозвучали интересные доклады молодых учёных о новейших достижениях науки и практики в диагностике и лечении рака женских половых органов. При этом важно, что в работе съезда приняли участие молодые онкогинекологи как ведущих НМИЦ, так и регионов России, — сказала Светлана Мыреева, добавившая, что время, проведенное в Ярославле, запомнится информативными презентациями, опытом ведения дискуссий, получением новых знаний и практических навыков для дальнейшей работы.

Никифоров Петр отметил опыт коллег по организации амбулаторной онкологической помощи в ЦАОПах, совершенствованию работы по скринингу рака, также мастер класс «живой хирургии», проведенный в прямом эфире.