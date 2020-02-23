Якутские онкологи после корпоратива спасли косулю

Якутские онкологи рассказали трогательную историю о спасении косули от неминуемой гибели. Дружный коллектив Онкодиспансера в праздничные выходные решил выехать на природу и встретить начало весны. После замечательного отдыха на Ленских столбах на обратном пути медики подобрали поранившуюся косулю.

Анна Егоровна, заведующая радиотерапии: «Мы выехали из Ленских столбов и на реке вдруг увидели бегущую косулю. Она перебежала через дорогу, перепрыгнула сугроб и упала. Мы остановили автобус и вышли посмотреть, что с ней случилось. В ходе осмотра поняли, что она поранила или сломала ногу и не сможет уже передвигаться. Лаборант Александр БАТЫРОВ занёс ее на руках в автобус, и мы решили увезти животное в зоопарк «Орто Дойду», который как раз находился по дороге. По прибытию, работники зоопарка оказали помощь и оставили косулю у себя».