Якутские онкологи освоят «прививку от рака»

Якутские онкологи намерены освоить еще один перспективный метод лечения рака – вакцинотерапию дендритными клетками. «Прививка от рака», как иногда ее еще называют, особенно эффективна при меланоме, саркоме мягких тканей и т.д.

Эту инновационную методику вот уже более 10 лет успешно практикуют в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург), с которым у Якутского республиканского онкодипаснера сложились прочные связи. Особенно они активизировались после того, как в марте 2020 года в ЯРОД открылся молекулярно-биологический отдел, где изучают генные мутации в организме человека, это нужно, в частности, для того, чтобы подобрать конкретному онкологическому больному те препараты, которые будут эффективны именно для него. Питерцы помогают якутским онкологам в этой работе. Учреждения подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь якутян заинтересовало одно из самых перспективных направлений в борьбе с раком – клеточные технологии лечения и онкоиммунология, чем успешно занимаются их коллеги в северной столице.

Сегодня у НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова самый большой опыт в России по применению иммунотерапии на основе аутологичных компонентов крови в лечении солидных опухолей. И наиболее внушительный процент успешного применения такой вакцины, — говорит главный врач Якутского онкологического диспансера Лена Афанасьева.

Суть в том, чтобы модифицировать собственные иммунные клетки организма онкологического больного так, чтобы они научились распознавать и атаковать клетки опухоли. Особую роль здесь играют так называемые дендритные клетки, которые выступают в роли «учителей». Препарат готовится на основе собственной крови онкологического больного, потому поставить на серийное производство такую вакцину невозможно. Процесс сложный, но он дает шанс излечить рак даже на поздней стадии.

На базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова уже прошли подготовку специалисты Якутского онкодиспансера и Республиканской больницы №1-НЦМ. Две клиники и СВФУ им.Аммосова рассчитывают в содружестве развивать этот метод в Якутии. Запланирован визит в Якутск и представителей института – они должны ознакомиться с техническими возможностями якутян, однако пока его заставил отложить СOVID-19.

Вместе с тем продолжается сотрудничество ЯРОД с другими российскими и зарубежными клиниками.

На протяжении всей истории онкослужбы Якутии он тесно взаимодействовал с ведущими онкологическими институтами нашей страны: МНИОИ им. Герцена (Москва), НМИЦ онкологии им.Н.Блохина (Москва), кафедрой онкологии Российской академии последипломного образования, НИИ онкологии Томского НИМЦ и др. Традиционно готовил кадры на их базе. В республике работают их выпускники, представители этих школ – сегодня они уже ведущие онкологи Якутии.

В последние годы началась подготовка онкологов и в зарубежных клиниках. Достаточно перспективные связи завязались у ЯРОД с Национальным онкоцентром Японии. В частности, японские коллеги сначала провели мастер-классы в Якутске, а затем пригласили хирургов ЯРОД на бесплатную стажировку к себе.

На новый уровень выходит и научное сотрудничество. В прошлом году в Якутск на межрегиональную конференцию с международным участием «Современные тенденции развития онкологической службы с учетом региональных особенностей» прибыли ученые из Японии, Казахстана, ведущих российских онкоцентров.

А одно из наиболее перспективных научных направлений, которым намерены заняться онкологи региона, это изучение популяционных особенностей лечения разных видов рака.