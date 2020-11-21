Якутские офтальмологи оценили новое оборудование для удаления катаракты

19 ноября врачи стационарного отделения Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы приступили к работе на новом оборудовании и остались очень довольны установке системы нового поколения для проведения факоэмульсификации катаракты Centurion® Vision System, которая является основной частью катарактального рефракционного комплекса, предназначенного для максимально безопасной хирургии катаракты.

«Для врача очень удобный в работе комплекс, а в чем плюс для пациента, в том что технологические инновации, примененные в этой системе, позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности, снизить инвазивность хирургии, что в условиях пандемии важно, время операции и значительно сократить процент возможных осложнений, также обеспечивается быстрое восстановление после операции и отличное зрение на долгие годы», — отмечает врач-хирург офтальмолог больницы Анна Филатова, которая уже опробовала ее в действии.

За два дня уже проведено 20 операций, они для пациентов абсолютно бесплатны и проводятся сейчас очень быстро на базе офтальмологической клинической больницы. Несмотря на пандемию больница оказывает плановую хирургическую помощь с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, чтобы попасть на прием, необходимо, чтобы офтальмолог по месту жительства отправил по программе «Медведь» направление и Вам будет назначены дата и время посещения. Также ,если Вы ранее были записаны на операцию обращайтесь по телефону регистратуры больницы 8(4112) 22-53-57. Срок ожидания госпитализации для операции по катаракте на данный момент не более 2-3 дней при наличии свежих анализов, в том числе ПЦР или ИФА/ИХА COVID-19.