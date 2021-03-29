Якутские музыканты скорбят

27 марта в Подмосковье ушел из жизни Александр Давидович ЛИПНИЦКИЙ – известный музыкант, основатель группы «Звуки Му», музыкальный журналист и критик.



Александр Липницкий сделал огромный вклад в развитие якутской рок-музыки. Якутяне, заставшие расцвет рок-группы «Чолбон», знают, что именно благодаря Липницкому этот триумф состоялся. Он постоянно сопровождал и помогал якутянам, которые с первой встречи произвели на него большое впечатление.



От имени оргкомитета международного фестиваля этнической рок-музыки «Табык» приносим наши искренние соболезнования по поводу безвременной кончины Александра Давидовича Липницкого.

Сложно принять и смириться, что так случилось. Это тяжелая потеря для семьи, всех друзей и близких. Саша — уникальный человек, верный друг якутских музыкантов. Он неоднократно был у нас в Якутске в качестве эксперта рок-фестиваля «Табык», открытый и веселый, глубоко вовлеченный в музыкальную и художественную жизнь нашей страны. Многие якутские рокеры, благодаря помощи Александра Давидовича и его личному участию в их творческой судьбе, стали настоящими музыкантами. Мы всегда будем помнить об Александре, как о яркой личности, большом профессионале и добром друге.



Сопереживаем и скорбим вместе…



Царствие Небесное, Александру Давидовичу… Светлая память…

Государственный советник РС(Я) Андрей Борисов

Народная артистка РФ и РС(Я) Степанида Борисова

Народный артист РС(Я) Алексей Егоров

Группа «Чолбон» и якутские рок-музыканты

Оргкомитет «Табык»: Михаил Тумусов, Антонида Корякина, Дмитрий Васильев, Александр и Семен Ермолаевы, Карл Сергучев, Ирина Ефимова, Марина Сукуева, Василина Кривошапкина