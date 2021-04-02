«Якутские музеи обладают уникальной коллекцией колоколов» — эксперты

В эти дни в Якутии побывали заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства (г. Новосибирск), преподаватель Школы звонарей, редактор журнала «Сибирская звонница» Алексей Владимирович Талашкин и этнограф, сотрудник Сибирского центра колокольного искусства Юлия Викторовна Гейбель. Целью поездки стало комплексное исследование колоколов, расположенных на территории Черкехского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка», а также Ытык-Кюельского литературно-художественного музея-заповедника «Таатта».

Сибирский центр колокольного искусства имеет более чем двадцатилетний опыт изучения колоколов Сибири.

В рамках проекта «Вернем колоколу голос» и при поддержке Фонда президентских грантов они приобрели оборудование, которое позволяет проводить современные исследования колоколов, а именно трехмерное сканирование с помощью 3D-сканера и определение химического состава сплава колокольной бронзы с помощью рентгено-флуоресцентного спектрографа.

Специалисты Сибирского центра колокольного искусства провели ряд экспедиций в Красноярске, Иркутске, Тюменской, Омской, Тобольской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

«Мы провели исследование колоколов, которые распределены в Черкехском и Ытык-Кюёльском музеях. Коллекция собиралась почти полвека и до сих пор не была исследована профессионалами. Провели фотофиксацию элементов декоративного оформления, сняли 3D-копии колоколов и определили химический состав сплава каждого экспоната. Анализ результатов исследования требует некоторого времени, но уже сейчас понятно, что якутские музеи обладают уникальной коллекцией. Стало известно, что два колокола отлиты в Тюмени на заводе братьев Гилёвых, один — на заводе «Порфирия Ивановича Оловянишникова сыновей». Значительная часть колоколов не подписана авторами, и атрибуция этих экспонатов существенно затруднена. Один колокол, предположительно, отлит мастером Г. Титовым в селе Воронцовка (Витимское пароходство), а еще один колокол неизвестного мастера можно отнести к шедеврам сибирского колокольного литья. Работа по изучению якутских колоколов будет продолжена», — отметил ученый-кампанолог Алексей Талашкин.

Кроме этого в рамках визита в республику гости посетили Якутский музей им. Ем. Ярославского.