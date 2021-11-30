30.11.2021
17:29
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Красота & Здоровье

Якутские моржи запланировали праздничное купание

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря члены общественной организации здорового образа жизни и закаливания «Саха моржи» искупаются в ледяной воде в реке Лена. Завтра в столице республики прогнозируется -27° градусов холода.  

«Общественная организация «Саха моржи» создана в 2018 году. В наших рядах около 40 человек. В заплыве 1 декабря примут участие порядка 10 человек», – рассказал руководитель общественной организации Николай Софронеев. 

Якутские моржи начали подготовку еще до ледостава. Тренировки проводились в проруби рядом с 202-м микрорайоном. Зимой «Саха моржи» ныряют в прорубь даже в 50 градусный мороз. 

Перед Новым годом «Саха моржи» намерены принять участие в общероссийской акции-марафоне «Закаленная Россия – Здоровая страна».

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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