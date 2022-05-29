Якутские моржи открыли купальный сезон

Река Лена еще полностью не очистилась от льда, как смелые и храбрые моржи бросились в ледяную воду, открыв купальный сезон.

На видео отважными пловцами оказались мужчина и женщина. Мужчина первым преодолел дистанцию, вышел из воды и прибежал к финишу, выкрикивая: «За Победу!»