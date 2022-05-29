29.05.2022
14:48
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Спорт

Якутские моржи открыли купальный сезон

Река Лена еще полностью не очистилась от льда, как смелые и храбрые моржи бросились в ледяную воду, открыв купальный сезон.

На видео отважными пловцами оказались мужчина и женщина. Мужчина первым преодолел дистанцию, вышел из воды и прибежал к финишу, выкрикивая: «За Победу!»

Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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