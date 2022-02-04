Якутские морозы заставили спешиться итальянских велосипедистов

Итальянские экстремалы Дино Ланзаретти и Стефано Григоретти 14 января выехали на велосипедах по маршруту Оймякон-Верхоянск. Они планируют преодолеть расстояние между двумя Полюсами холода Якутии в зимнее время, сообщает Sakhapress.

Как сообщает Дино Ланзаретти на своей странице в соцсетях (@dinolanzaretti), им пришлось спешиться.

«Велосипед теряет свое преимущество при температуре ниже -45 градусов, и ходьба — наш единственный способ двигаться вперед. Смирились со скоростью пять километров в час», — пишет экстремал.

Ранее Дино Ланзаретти также сообщал о технических неисправностях из-за низких температур. Итальянцы пытаются преодолеть около 1200 км, ночуя в палатке.

Стефано Григоретти (@stefanogregoretti) поделился дальнейшими планами со своими подписчиками и сообщил, что путешествие между двумя Полюсами холода это только первый этап. Летом он собирается преодолеть 750 километров по Сибири и добраться до Северного Ледовитого океана.