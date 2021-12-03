Якутские морозы — в Верхоянске минус 51 градус, дети не учатся

Сегодня, 3 декабря, школьные уроки отменили в Верхоянском районе. В частности, в селе Батагай не учатся дети с 1 по 11 классы – там зафиксирована температура -54 градуса. В городе Верхоянске столбик термометра опустился до -51 градуса.

В селе Сайылык Усть-Янского района также приостановили занятия для 1-11 классов в связи с температурой -50 градусов.

Кроме того, с 1 по 4 классы не учатся в селе Саскылах Анабарского района, где похолодало до -45.

По информации Якутского УГМС, наиболее низкие температуры по состоянию на 9 часов утра по якутскому времени установились в следующих пунктах наблюдения: -51° зарегистрировано в Верхоянске, -50° – Батагае, — 49° – Кюсюре, — 48° – Джилинде и Куйге, -47° – Хабарадино, -46° – Депутатском и Теплом Ключе, -45° – Саскылахе и Ытык-Кюеле.

Сегодня днем, 3 декабря, в Колымской группе районов ожидается снег, местами сильный с усилением ветра до 15-20 м/с, в Нижнеколымском районе до 22 м/с, местами метель.

В Якутске сегодня преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем -29-31°.

В предстоящие выходные на территории республики небольшой снег, на западе, по нижней Лене умеренный. 4 декабря на юго-западе местами сильный снег.

Ветер порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики, по нижней Лене, днем 5 декабря на западе порывы до 15-20 м/с, поземки.

Температура воздуха 4 декабря в центральных районах, по нижней Лене, на севере, северо-западе ночью -39-44, местами -43-48, днем -33-38. На западе при снеге ночью -23-28, местами -13-18, днем -4-9, местами -13-18. 5 декабря ночью -23-28, днем -20-25, на западе, юге ночью и днем -9-14, на северо-западе, севере ночью и днем -37-42°. На северо-востоке, в низинах ночью -53-58, днем -45-50°.