Якутские медсестры спасли утопающего!

Медсестры Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, подруги Сайыына СЛЕПЦОВА и Марианна ГРИГОРЬЕВА вчера спасли утопающего!

Как только эта новость дошла до меня, я нашла Саину (Марианна после ночного дежурства отдыхала) и попросила ее рассказать, как это было. Так сказать, узнать из первых уст.

— Расскажите, как все случилось, Саина…

— После работы мы с Марианной пошли на городской пляж, пару раз окунулись и решили позагорать. Рядом расположилась веселая компания, две пары. Вскоре одна пара ушла, остались двое: мужчина и девушка.

Мужчина был явно пьян, но решил, видимо, искупаться. Он поплыл, девушка его тоже была в воде, но не плавала (потом она скажет девочкам, что не умеет плавать). Вдруг он стал тонуть, нырнул и какое-то время не появлялся над водой. Саина, заподозрив неладное, побежала к воде. Когда доплыла до мужчины, тот уже был на дне.

— Хотела схватить его за волосы, а они у него оказались очень короткими, схватила за руку и поплыла назад, он оказался очень тяжелым, уже на берегу к нам подбежали мужчины, один из них подал мне руку, но я передала ему спасенного, и мы уже вместе начали делать ему искусственное дыхание. Мужчину вырвало. Тут подошел парень, похоже, что медик, отодвинул меня, положил его животом к себе на колено, изо рта мужчины вышла еще вода, и скоро он пришел в себя. Тут уже вызвали скорую, приехала бригада, а мы с Марианной поехали в садик.

— Испугалась?

— В ту минуту не успела. Это сегодня мне стало страшновато, а в ту минуту я даже не подумала, что он мог утянуть меня за собой, была только мысль, побыстрее его вытащить и бежать за дочкой в детсад, — смеется девушка, а потом добавляет: я хотела бы поблагодарить мужчин, которые подбежали, чтобы помочь.

Вот так, действительно в жизни всегда есть место подвигу!