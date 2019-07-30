АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.52
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда
30.07.2019, 15:48
Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
30.07.2019, 15:24
Якутск
О новой схеме автобусного маршрута № 9
30.07.2019, 15:20
Общество
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии
30.07.2019, 14:50
Политика
Константин Платонов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 14:45
Происшествия
Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
30.07.2019, 14:24
Общество
Новый пост самой элегантной якутянки
30.07.2019, 14:20
Общество
Эксклюзив
Якутские медсестры спасли утопающего!
30.07.2019, 14:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований
30.07.2019, 13:30
Спорт
Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве
30.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Анонс
Какую историю хранит в себе одежда якутского народа?
30.07.2019, 12:51
Происшествия
Фотофакт
В Якутске опрокинулся грузовик
30.07.2019, 12:50
Общество
Позитив
Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке
30.07.2019, 12:39
Красота & Здоровье
Анонс
В парке расскажут о психологическом здоровье
30.07.2019, 12:27
Культура & Образование
Сахавуд — лидер!
30.07.2019, 12:14
Происшествия
Мошенничество в социальных сетях
30.07.2019, 12:02
Красота & Здоровье
Горжусь нашей лабораторной службой!
30.07.2019, 11:54
Политика
Резонанс
Кто возглавит «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис»?
30.07.2019, 11:50
Происшествия
В Якутии пациент украл полмиллиона рублей у соседа по палате
30.07.2019, 11:48
Культура & Образование
В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений
30.07.2019, 11:39
Экономика
Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»
30.07.2019, 11:38
Общество
Эскимос из Чукотки, полюбивший Нижнюю Колыму
30.07.2019, 11:25
Происшествия
В Якутске обокрали комиссионку
30.07.2019, 11:19
Происшествия
Фотофакт
Пыль на дороге спровоцировала автоаварию в Якутии
30.07.2019, 11:13
Судебная хроника
Злой язык довел жителя Якутска до суда
30.07.2019, 11:00
Якутск
Объявление
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
30.07.2019, 10:48
Происшествия
Дерзкое происшествие произошло в школе
30.07.2019, 10:36
Общество
Якутяне рассказали, как выбирают работодателей
30.07.2019, 10:24
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
30.07.2019, 10:12
Якутия
В Якутске проходит выездная сессия ВЭФ-2019
30.07.2019, 10:01
Судебная хроника
В Якутии наказаны казенное учреждение и его руководитель
30.07.2019, 9:49
Экономика
«Камелек» представляет свадебную новинку «Уруу туьулгэтэ»
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
30.07.2019, 9:37
Происшествия
Пожары в Якутии: поджог?
30.07.2019, 9:25
Якутия
Участники выездной сессии ВЭФ-2019 обсудили вклад МФО
30.07.2019, 9:13
Культура & Образование
Видео
Театральный проект запустили на якутских рудниках Nordgold
30.07.2019, 9:00
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: развитие железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях
30.07.2019, 0:37
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства и журналиста
30.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
29.07.2019, 14:57
Происшествия
В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров
29.07.2019, 14:41
Происшествия
Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме
29.07.2019, 14:00
Общество
Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии
29.07.2019, 13:42
Спорт
Эксклюзив
7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно
29.07.2019, 13:00
Политика
Нацпроект «Безопасные автодороги» под контролем
29.07.2019, 12:44
Происшествия
Фотофакт
Селфи на память: пьяная малолетка за рулем устроила ужасное ДТП
29.07.2019, 12:30
Финансы
При поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс
29.07.2019, 12:18
Происшествия
Собутыльник похитил у жителя Нерюнгри деньги с банковской карты
29.07.2019, 12:17
Якутск
Резонанс
Фирма, учрежденная сыновьями первого заммэра Якутска, получит из бюджета города 6 млн рублей
29.07.2019, 12:09
Происшествия
Массовое отравление шаурмой в Якутии
29.07.2019, 12:06
Экономика
Якутскэнерго начало выдачу актов готовности систем отопления к осенне-зимнему периоду
29.07.2019, 11:55
Происшествия
В Якутске ночью произошли крупные пожары
Общество
30 июля 2019, 14:20
858

Якутские медсестры спасли утопающего!

Медсестры Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, подруги Сайыына СЛЕПЦОВА и Марианна ГРИГОРЬЕВА вчера спасли утопающего!

Как только эта новость дошла до меня, я нашла Саину (Марианна после ночного дежурства отдыхала) и попросила ее рассказать, как это было. Так сказать, узнать из первых уст.

— Расскажите, как все случилось, Саина…

— После работы мы с Марианной пошли на городской пляж, пару раз окунулись и решили позагорать. Рядом расположилась веселая компания, две пары. Вскоре одна пара ушла, остались двое: мужчина и девушка.

Мужчина был явно пьян, но решил, видимо, искупаться. Он поплыл, девушка его тоже была в воде, но не плавала (потом она скажет девочкам, что не умеет плавать). Вдруг он стал тонуть, нырнул и какое-то время не появлялся над водой. Саина, заподозрив неладное, побежала к воде. Когда доплыла до мужчины, тот  уже был на дне.

— Хотела схватить его за волосы, а они у него оказались очень короткими, схватила за руку и поплыла назад, он оказался очень тяжелым, уже на берегу к нам подбежали мужчины, один из них подал мне руку, но я передала ему спасенного, и мы уже вместе начали делать ему искусственное дыхание. Мужчину вырвало. Тут подошел парень, похоже, что медик, отодвинул меня, положил его животом к себе на колено, изо рта мужчины вышла еще вода, и скоро он пришел в себя. Тут уже вызвали скорую, приехала бригада, а мы с Марианной поехали в садик.

— Испугалась?

— В ту минуту не успела. Это сегодня мне стало страшновато, а в ту минуту я даже не подумала, что он мог утянуть меня за собой, была только мысль, побыстрее его вытащить и бежать за дочкой в детсад, — смеется девушка, а потом добавляет: я хотела бы поблагодарить мужчин, которые подбежали, чтобы помочь.

Вот так, действительно в жизни всегда есть место подвигу!

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
25.07.2019, 11:54
Якутск
Эксклюзив
Кадровые перестановки в мэрии Якутска
25.07.2019, 11:35
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует реконструировать водоканал Олекминска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Якутск
30.07.2019

О новой схеме автобусного маршрута № 9

Интервью
Общество
30.07.2019

Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии

Общество
30.07.2019

Новый пост самой элегантной якутянки

Спорт
30.07.2019

Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве

Позитив
Общество
30.07.2019

Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке

Культура & Образование
30.07.2019

Сахавуд — лидер!

Культура & Образование
30.07.2019

В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений

Экономика
30.07.2019

Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»