18.01.2023
17:29
369

Красота & Здоровье

Якутские медики продолжат работу в военных госпиталях

Без внимания якутских медиков не остаются военнослужащие из Якутии, которые сегодня проходят лечение в различных военных госпиталях России. По поручению главы республики, рабочие группы медиков в прошлом году посетили Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Военный клинический госпиталь в Санкт-Петербурге, Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

В составе групп были привлечены специалисты — хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, клинические психологи, руководителями назначены главный врач Якутской городской больницы №3, руководитель Якутской медицинской палаты Светлана Давыдова и главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина.

В сотрудничестве с Единым координационным центром Якутии врачи провели большую работу по формированию списков, встречались с руководством госпиталей и ранеными якутскими солдатами, изучали медицинские документы для дальнейшего лечения и реабилитации, были на связи с родственниками военнослужащих.

«На базе госпиталя в Ростове-на-Дону наши доктора наравне с военными были задействованы и в оказании медицинской помощи – участвовали в плановых и экстренных операциях, перевязках, вели приемы. Работа в этом направлении будет продолжена, в конце января запланирован выезд следующей бригады врачей в г. Ростов-на-Дону», — сообщила министр здравоохранения Лена Афанасьева.

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх