Якутские медики продолжат работу в военных госпиталях

Без внимания якутских медиков не остаются военнослужащие из Якутии, которые сегодня проходят лечение в различных военных госпиталях России. По поручению главы республики, рабочие группы медиков в прошлом году посетили Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Военный клинический госпиталь в Санкт-Петербурге, Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

В составе групп были привлечены специалисты — хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, клинические психологи, руководителями назначены главный врач Якутской городской больницы №3, руководитель Якутской медицинской палаты Светлана Давыдова и главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина.

В сотрудничестве с Единым координационным центром Якутии врачи провели большую работу по формированию списков, встречались с руководством госпиталей и ранеными якутскими солдатами, изучали медицинские документы для дальнейшего лечения и реабилитации, были на связи с родственниками военнослужащих.

«На базе госпиталя в Ростове-на-Дону наши доктора наравне с военными были задействованы и в оказании медицинской помощи – участвовали в плановых и экстренных операциях, перевязках, вели приемы. Работа в этом направлении будет продолжена, в конце января запланирован выезд следующей бригады врачей в г. Ростов-на-Дону», — сообщила министр здравоохранения Лена Афанасьева.