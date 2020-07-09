Якутские медики попали во всероссийскую базу борцов с COVID-19

Медики инфекционного отделения РБ№2-ЦЭМП приняли участие в акции «Пожалуйста, дышите!» в поддержку российских медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье россиян в период пандемии COVID-19.

В онлайн-акции приняли участие сотрудники инфекционного отделения: заведующая Александра Григорьевна Золотарева, врач-терапевт Айталина Сергеевна Семенова, медсестра Марина Александровна Алексеева и медбрат Андрей Васильевич Семенов.

Отделение было создано с самого начала пандемии. Здесь, в усиленном режиме, работает сборная команда специалистов из разных отделений РБ №2-ЦЭМП.

Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации, Ассоциации волонтерских центров России и ВОД «Волонтеры-Медики», а также АНО «Национальные приоритеты».

Фотографии якутских врачей размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Портал онлайн-акции представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам «Скорой помощи», спасающим здоровье и жизни людей по всей стране.

Акция «Пожалуйста, дышите!» – знак безмерной человеческой благодарности и сохраненная память о тех, кто работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в России.