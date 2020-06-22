Якутские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

В канун Дня медицинского работника gрезидент России Владимир Путин подписал Указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Орден Пирогова назван в честь русского врача и ученого, основоположника военно-полевой хирургии, создателя русской школы анестезии. На лицевой стороне ордена изображен портрет Николая Пирогова, на оборотной — надпись: «Милосердие, долг, самоотверженность».

Медаль Луки Крымского названа в честь русского и советского хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, а также религиозного деятеля. На медали изображен портрет Луки Крымского. На ее оборотной стороне — оливковые ветви и «чаша Гиппократа», обвитая змеей, а также надпись: «За верность долгу и силу духа».

Удостоены ордена и медали и наши земляки – медицинские работники Якутской республиканской клинической больницы, с первых дней самоотверженно работающие в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, люди, которые ежедневно держат оборону в борьбе за жизнь своих пациентов.

Орденом Пирогова награждены:

Васильев Николай Николаевич — главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы.⠀

Маркова Наталья Иннокентьевна — заместитель главного врача ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница».⠀

Бугаева Татьяна Тимофеевна — врач-инфекционист ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница».⠀

Медалью Луки Крымского награждены:

Козлова Сусанна Сысоевна — медицинская сестра ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница».⠀

Саввинова Екатерина Николаевна — медицинская сестра ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница».⠀

Новость эта пришла в выходные, в группе и в Инстаграм сотрудники больницы написали в адрес награжденных:

— От всего сердца поздравляем коллег с высокими государственными наградами! Мы гордимся вами!⠀

— Уважаемый Николай Николаевич, примите искренние поздравления с высокой наградой. Работая наравне со всеми нами в дни пандемии, не чураясь никакой работы, берясь за все новое первым, вдохновляя всех нас, Вы заслужили глубокое уважение не только сотрудников нашей больницы, но и уважение и признательность жителей республики и города! Спасибо Вам за труд, за поддержку, внимательное отношение к каждому работнику! С таким руководителем, как Вы, не страшно браться за любое дело!

— Дорогая Наталья Иннокентьевна, поздравляем Вас с заслуженной наградой! Все время, в течение трёх самых тяжёлых месяца, Вы с первого дня рядом с нами в самом пекле. Телемедицинские консультации, врачебные консилиумы, обходы – это все не обходится без Вашего участия. Вы знаете по именам всех наших пациентов, в курсе состояния каждого. Вы, прежде всего Врач, и это имеет огромное значение для нас. На Вас с Николаем Николаевичем мы равняемся, ваши поддержка и понимание помогают нам работать. Спасибо Вам! Дальнейших успехов!

— Дорогая Татьяна Тимофеевна, примите наши искренние поздравления! Дальнейших Вам успехов!

— Сусанна Сысоевна, поздравляем с высокой наградой, очень гордимся, благодарим за Ваш профессионализм!

— Уважаемые Николай Николаевич и Наталья Иннокентьевна! От всей души поздравляем с профессиональным праздником и заслуженной наградой!

— От всей души поздравляю вас, Николай Николаевич и Наталья Иннокентьевна, с наградой. Все вовремя и заслуженно. Здоровья и счастья вам!

— Поздравляем с наградой!!!

— Ура! Очень рады за вас, коллеги!

— Поздравляю уважаемых коллег с заслуженной наградой! Здорово!

— Поздравляю! Достойная награда нашла своих героев! С профессиональным праздником!

В ответ на поздравления коллег главный врач больницы ответил в группе: