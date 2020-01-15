Якутские мастерицы воссоздали национальную одежду XVII-XX веков

11 января, в рамках выставки «Уран Иис уйэлэр ситимнэригэр», состоялась лекция, посвященная 10-летию Высшей школы мастерства «Уран Иис».

Выставка проходит в здании музея Археологии и этнографии СВФУ. Руководителем Высшей школы мастерства является кандидат исторических наук, доцент, народный мастер РС(Я), член Союза художников Якутии и России Светлана Ивановна Петрова – Уран Хатын.

На базе учебной мастерской института языка и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К.Аммосова занимаются более ста мастериц со всей республики.

На данной выставке впервые было представлено более 40 комплектов летней, зимней национальной одежды и полные комплекты конского убранства народа саха. Выставка является итогом десятилетней творческой работы мастериц из Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Хангаласского, Усть-Алданского, Томпонского, Верхоянского, Мегино-Кангалаского, Чурапчинского, Таттинского районов, городов Якутска, Москвы.

У Светланы Ивановны в Высшей школе мастерства с Хангаласского улуса занимаются мастерицы Жерского и Немюгюнского наслегов. С прекрасными работами выступили немюгюнские мастерицы- педагоги Ойской общеобразовательной школы Андреева Марианна Семеновна, народный мастер РС(Я) Громова Анна Дмитриевна, Ноговицына Виктория Владимировна и медик Охлопкова Александра Александровна.

Мастерицы Жерского наслега Белолюбская Мария Николаевна, Шепелева Наталья Валерьевна представили женскую нарядную безрукавку конца XVIII – начала XIX века по материалам М.М. Носова.

В 2016 году из археологических раскопок саха-французской экспедиции с местности Куудук Хангаласского улуса было найдено женское погребение, датируемое XVIII веком. По материалам раскопок мастерица Никифорова Валериана Васильевна искусно сшила реконструкцию женской одежды «таналайдаах сон» эпохи первого якутского депутата Софрона Сыранова.

Очень отрадно, что с каждым годом популярность и интерес к традиционной якутской одежде растет.

Послушать лекцию, воочию увидеть, потрогать руками реконструкции одежды XVII-XX веков приехали с Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского, Горного, Намского, Хангаласского, Томпонского улусов более 250-ти человек.