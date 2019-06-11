Якутские мастерицы представили традиционное якутское лоскутное шитье в Иваново

7 июня в Ивановской области состоялось торжественное открытие XII Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России».

А 6 июня в 16.00 в Ивановском Доме национальностей в рамках XII Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России» состоялась выставка «Лоскутный мир Якутии», в которой приняли участие работы 17 лоскутниц из Республики Саха (Якутия).

Наши мастера открыли якутским обрядом Всероссийскую выставку и представили традиционное якутское лоскутное шитье, главная отличительная черта которого – особый колористический строй, сочетание простых геометрических мотивов, пластическая композиция, уникальная традиционная техника «кыбытыы» (кантирование), ручная сборка и вышивка.

Все мастерицы являются лауреатами и дипломантами Республиканской выставки «Лоскутная мозаика Якутии», организованной Национальным центром народного искусства и художественных промыслов «Симэх1» в Якутске в марте 2019 года.

Участницы выставки являются дипломантами фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» в г. Гатчина (2010 г., 2012 г.), обладателями Гран-при международного многожанрового фестиваля-конкурса «Молодость. Балатон. Искусство», прошедшего в г. Балатонфюред (Венгрия, 2013 г.), работы лоскутниц из Якутии с успехом экспонировались на Международном фестивале декоративного искусства «Европейский перекрёсток пэчворка» в г. Эльзас (Франция, 2015 г.).

В рамках открытия выставки «Лоскутный мир Якутии» состоится дефиле обладательницы Гран-при Х Всероссийской выставки «Лоскутная мозаика России», премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества Ольги ГУЛЯЕВОЙ с коллекцией моделей жилетов в этническом стиле «Времен связующий узор».