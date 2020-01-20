Якутские мастера выиграли международный чемпионат ледовых скульптур в Канаде

Мастера Алексей Андреев и Егор Степанов заняли первое место в международном чемпионате по созданию ледовых скульптур, который проходил с 15 по 18 января у озера Луиз в Канаде, передает телеканал «Якутия 24».

Организаторы конкурса вручили победителям медаль и денежный приз.

«Идея скульптуры зародилась еще в Якутске. Организаторы требуют вместе с заявкой отправлять эскиз. Наша скульптура выполнена в тематике Крайнего Севера. Существует легенда о том, что олень каждый день крадет Солнце, а охотник гоняется за ним и возвращает свет обратно. Вот об этой легенде и наша композиция», – рассказал Алексей Андреев.

По словам якутского мастера, ежегодно на участие в чемпионате подается около 70 – 80 заявок со всего мира. Из них около 10 проходит в финал фестиваля.

Конкурс ледовых скульптур в Лэйк Луиз проходит более 30 лет. Ежегодно на нем собираются мастера из Канады, США, России, Китая, Филиппин, Франции и других стран. На создание скульптуры мастерам дается 2,5 дня.

«Мы с Егором Егоровичем уже выступаем восьмой год на международным чемпионатах, каждый год занимаем призовые места. Восемьь раз были чемпионами в Эдмонтоне и три раза в Оттаве», – отметил мастер.

Якутянин также сообщил, что сейчас они прибыли в Эдмонтон для участия в другом конкурсе, затем они вылетят в Оттаву. На каждый чемпионат мастера должны создать разные ледяные композиции.