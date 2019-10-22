Якутские мастера продемонстрируют свои лучшие работы

Якутские кузнецы примут участие в 40-ой международной выставке «Клинок – традиции и современность». Мероприятие пройдет с 31 октября по 3 ноября в городе Москве. Выезд мастеров-предпринимателей организован Центром «Мой бизнес» совместно с Республиканской общественной организацией «Союз кузнецов Якутии».

По официальной информации, на выставке «Клинок – традиции и современность» будут представлены художественные, авторские, коллекционные и антикварные клинковые изделия, а также спортивные, туристические, охотничьи и столовые ножи.

«Клинок – традиции и современность» представляет собой мероприятие, где лучшие производители ножей и клинковых изделий демонстрируют свои работы. На выставке ежегодно принимают участие представители кузнечного дела из Армении, Грузии, Абхазии, Казахстана, Германии, России и других стран. Якутию будут представлять лучшие мастера – победители различных республиканских конкурсов. В прошлом году якутские мастера участвовали в 39-ой выставке. Результатом стали победи в заявленных номинациях, призовые места. Кроме того, наши призеры были удостоены специальных дипломов за возрождение национальных традиций и высокое потребительское качество изделий», – рассказала сотрудник Центра «Мой бизнес» Наталья Сычевская.

В делегацию Якутии вошли представители из Хангаласского, Таттинского, Намского, Верхневилюйского и Амгинского районов.

Кузнец Михаил Баишев из Намского района рассказал, что подал заявки по трем категориям.

«Я постоянно участвую в международных, российских и республиканских конкурсах. На этой выставке хочу попробовать себя в категориях «Малый универсальный нож», «Большой универсальный нож» и «Кухонный нож». Сейчас работаю над этими изделиями. Конкурсное жюри оценивает исполнение не только самого клинка, но и рукояти и ножен. Все мои работы максимально универсальны, практичны и надежны. Жаль, что не успеваю подготовить работу для художественной номинации. Надеюсь, мы покажем хорошие результаты», – поделился участник.

Пожелаем якутским мастерам успешного участия на данной выставке!

Более подробно о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.