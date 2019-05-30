Якутские мастера подарили Валентине Матвиенко расшитую бисером сумку

В Совете Федерации с 27 по 30 мая работала крупная выставка народного декоративно-прикладного искусства «Таланты Арктики». Работы наших земляков привлекли внимание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает ЯСИА.

Выставка якутских изделий была одной из самых ярких. Были представлены ручные работы мастеров Хангаласского, Усть-Алданского, Намского, Олекминского улуса и Якутска: это лоскутное шитье, бисероплетение, изделия из конского волоса и так далее.

На выставке в Совете Федерации республику представили жители Хангаласского улуса — руководитель народного ансамбля танца «Молодость Эркээни» Василиса Романова, глава Мальжагарского 5 наслега Вероника Лотова, народный мастер Якутии Николай Никитин и алгысчыт Лидия Харитонова. В московской выставке их курировала президент ассоциации «Хранители талантов Арктики», наша землячка, Евдокия Ноева.

«Многие интересовались, подходили и спрашивали. Не прошла мимо нас и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она познакомилась с нашими работами. А мы в свою очередь, делегация Хангаласского улуса из Якутии, встретили ее нашим национальным пением «тойук» под звуки хомуса и вручили ей наш подарок – книгу «Мир Саха» и изделие мастера из Покровска Лены Ефимовой – сумку, расшитую бисером. Также нас посетил член Совета Федерации Александр Акимов. Он был рад увидеть на этой выставке своих земляков и поблагодарил нас», — рассказал народный мастер Николай Никитин.

Выставка прошла, как отмечает собеседник ЯСИА, на высоком уровне. Были представлены лучшие образцы традиционного искусства народов российского севера: резьбы по кости, бисероплетения, изготовления берестяных изделий и другое. Это работы мастеров из Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии.