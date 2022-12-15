Якутские мастера на всероссийской выставке «Сказ на бивне мамонта»

Якутия открыла фестиваль «Сказ на бивне мамонта» в рамках XXXII Всероссийской выставки-ярмарки в Москве

Якутские мастера представили свои работы на XXXII Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2022» в Москве. Одна из крупнейших выставок-ярмарок России проходит с 14 по 18 декабря в ЭКСПОЦЕНТРЕ в Москве.

В рамках выставки, а также Дней Республики Саха (Якутия), заключительных мероприятий Года культурного наследия народов России на площадке Экспоцентра Якутией организован VIII Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта». Фестиваль открыла заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина. Как отметила Силина, проведение фестиваля на базе выставки, где свои работы представили мастера из всех уголков страны, даст возможность якутским мастерам в очередной раз громко заявить о себе и своем таланте.

— Сердечно приветствую организаторов и участников фестиваля. Якутия проводит фестиваль «Сказ на бивне мамонта» в восьмой раз. Это стало уже доброй традицией. Здесь встречаются разные косторезные школы нашей страны, каждая из которых имеет свой почерк. Это представителями этнических школ косторезного искусства из 20 регионов Российской Федерации. Хочется поблагодарить фонд культурных инициатив за содействие в реализации проекта. Это уникальная возможность для наших мастеров представить свои работы. Надеюсь все площадки фестиваля будут заполнены и интересны посетителям, — отметила Силина.

Выставка-ярмарка произведений мастеров «Косторезное искусство народов России» развернет экспозицию для широкой аудитории, познакомит с работами косторезов из 20 регионов России: Ненецкий, Чукотский, Ямало-ненецкий автономные округа, Архангельская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Тамбовская, Тюменская, Ярославская области, Камчатский, Красноярский, Приморский края, Республики Алтай, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Саха (Якутия), Тыва и г. Севастополь

В программу Фестиваля вошли: Выставка-ярмарка «Косторезное искусство народов России»; Смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта»; Конкурс профессионального мастерства «Лучший косторез России»; Панельная площадка «Поиск методов экспертной оценки художественной ценности изделий косторезного искусства»; Мастер-классы.

Жюри смотра-конкурса оценит порядка 150 произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта», представленных косторезами из 20 регионов по 5 номинациям: «Сюжетная композиция», «Утилитарные изделия», «Анималистика», «Культура малых форм на тему «Народы России», «Малая пластика», «Анималистика».

В конкурсе профессионального мастерства «Лучший косторез России» примут участие 18 косторезов из 11 регионов России: Чукотский автономный округ (2 участника), Ямало-ненецкий автономный округ, Калужская область, Московская область (5 участников), Нижегородская область, Тамбовская область, Тюменская область, Камчатский край, Таймырский долгано-ненецкий район Красноярского края, Республика Тыва (2 участника), Республика Саха (Якутия) (2 участника). Их работы оценит жюри из 5 человек, председателем которого стал Баландин Владимир Михайлович, заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелия.

В составе жюри:

— Баландин Владимир Михайлович, заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелия;

— Иванова Юлия Борисовна, заместитель председателя жюри, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царицыно», кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, г. Москва;

— Шидловский Федор Касперович, член жюри, генеральный директор ООО «НАШ Ледниковый период», обладатель Почетного знака «За вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха (Якутия), г. Москва;

— Марков Федор Иванович, член жюри, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Саха (Якутия), член Союза художников России, г. Якутск;

— Рыбаков Дмитрий Вадимович, член жюри, реставратор изделий из кости ФГБУК «Государственный музей Востока», г. Москва.

На панельной площадке фестиваля по темам «Поиск методов экспертной оценки художественной ценности изделий косторезного искусства» и «Сохранение традиций локальных школ резьбы по кости» принимают участие эксперты — искусствоведы, специалисты с выступлениями о состоянии современного косторезного искусства, методах художественной оценки утилитарных и скульптурных произведений косторезного искусства, перспективах развития в сфере косторезного искусства.

Фестиваль нацелен на формирование позитивного общественного мнения о роли народных промыслов и ремесел народов России в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в свете Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Задачами фестиваля является поднятие престижа мастера косторезного искусства, привлечение внимания молодежи к истокам народных художественных промыслов, сохранение преемственности традиций.