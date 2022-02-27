Якутские малыши разъехались по всей стране

27 февраля — Международный день белого медведя. Событие призвано привлечь внимание общества к проблемам сохранения редкого вида.

Белый медведь – крупнейший сухопутный хищник планеты. Его длина достигает 3 м, масса до 1 т. Обычно самцы весят 400–450 кг, длина тела 2- 2,5 м. Самки заметно мельче. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая шерсти теплоизоляционные свойства. При этом кожа у белых медведей — черная. Сочетание прозрачного меха и черной кожи позволяет медведям сохранять выносливость при самых низких температурах, ведь лучи солнца без затруднений проходят через прозрачную шерсть и с такой же легкостью поглощаются черной кожей. Белые медведи – отличные пловцы, держаться на воде им помогает мощный слой подкожного жира, между пальцами есть плавательные перепонки, а очень густая и плотная шерсть защищает тело медведя от холода и намокания в ледяной воде. У белых медведей хорошо развиты обоняние, слух и зрение — кольчатую нерпу медведь может увидеть за несколько километров, а учуять за 30 км. Продолжительность жизни — максимум 25–30 лет; в неволе рекорд долгожительства — 45 лет. Вид занесен в Красную книгу России.

Зоопарки вносят вклад в благородное дело, благодаря им были спасены многие осиротевшие животные. В якутском зоопарке «Орто Дойду» Международный день белого медведя стали отмечать с момента появления Колыманы и Ломоносова. В честь праздника по традиции сотрудники зоопарка подготовили угощения для питомцев — праздничные торты из овощей, фруктов и рыбы. Медведи пока живут каждый в своем вольере. Колымане и Ломоносову уже полных 10 лет. Они вместе выросли и дали потомство уже два раза: Хаарчаану и Алмаза. Медвежата сейчас живут в других зоопарках страны.





Белый медведь — символ Ленинградского зоопарка. Любимица петербуржцев является белая медведица Хаарчаана. Родилась она 30 ноября 2016 года в якутском зоопарке «Орто-Дойду г. Якутии. Отец Хаарчааны, Ломоносов, переехал из Ленинградского зоопарка в якутский в 2011 году, где образовал прекрасную пару с медведицей Колыманой. Поскольку Хаарчаана является частью большой семьи белых медведей Ленинградского зоопарка, она вернулась в северную столицу спустя год после рождения. В 2017 году Хаарчаану взяла под опеку «Роснефть».

Брат Хаарчааны — Алмаз, второй приплод у пары Ломоносов и Колымана. Он родился 17 декабря 1919 года. Когда малыш с мамой Колыманой впервые вышел из «берлоги», он весил 18 кг. К слову, вес взрослых самцов этого вида хищников варьируется от 300 до 600 килограммов. Полярный медведь очень активный и игривый. Молодые медведи начинают вести самостоятельный образ жизни в возрасте 1,5 — 2 лет. По рекомендации куратора программы сохранения белых медведей Союза зоопарков и аквариумов России Алмаз в конце сентября прошлого года переехал в г. Хабаровск. Теперь он является самой яркой драгоценностью в зоосада «Приамурский».

Родом из Якутии белая медведица Умка-Аяна, сейчас она живет в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. У якутянки непростая судьба, в сентября 2017 года ее нашли рыбаки Среднеколымского улуса. Медвежонок вышел за пределы своего обитания за сотни километров и скитался в одиночку. В природной среде он бы не выжил и его доставили в Московский зоопарк. Имя для найденыша выбирали всей страной и дали двойное — Умка-Аяна. Первая часть имени дана в честь любимого героя советского мультфильма, вторая — от якутского слова «айан», что значит «дальняя дорога». Затем медведицу по решению СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России) перевзли в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Аяна – невеста с отличным приданым. Жилищным условиям медведицы можно только позавидовать: она живет в самом современном и большом вольере в России. Он полностью соответствует требованиям для комфортного проживания и репродукции белых медведей. В ноябре 2021 года к Аяне из московского зоопитомника привезли жениха — белого медведя Николая. Медведь прибыл в зоопарк в рамках программы опеки белых медведей, реализуемой «Обществом дикой природы». Сотрудники зоопарка «Лимпопо» ожидают, что Николай и Аяна подружатся и смогут создать крепкую семью.

Еще одна якутянка проживает в Московском зоопарке. Весной 2021 года новость о странном медведе, найденном в Якутии, была самой популярной в российских СМИ. Она вела себя странно – шла вглубь материка, фактически не охотилась.

Рабочая группа Росприроднадзора РФ по программе спасения детенышей белого медведя решила, что медведя надо отловить. Слишком велик риск как для людей, так и для зверя. В Якутию вылетели специалисты для сопровождения медведицы в Московский зоопарк. Однако пассажирский самолет не смог принять клетку, комфортную для зверя, грузовая полоса была на ремонте, а сухопутную перевозку затруднил разлив реки Лены. Помогло Русское географическое общество, которое совместно с Министерством обороны РФ организовала транспортировку медведицы, был выделен военный самолет. 23 мая ее доставили в Московский зоопарк.



Сейчас все медведи, переехавшие из Якутии, находятся в прекрасных условиях, здоровы, радуют живостью и хорошим характером.

