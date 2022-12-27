Якутские лыжники завоевали медали Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»

Знай наших! 24-25 декабря в Новосибирске прошли Всероссийские соревнования среди сильнейших лыжников Сибири и Дальнего Востока. Якутский лыжник из Амгинского улуса Никита Шестаков финишировал с третьим результатом 28:53.2 на дистанции 10 км свободным стилем. Это норматив Мастера спорта Российской Федерации. Еще один спортсмен из Республики Саха (Якутия) Александр Филиппов стал серебряным призером в дисциплине «классический стиль-спринт».

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх