27.12.2022
11:32
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Спорт

Якутские лыжники завоевали медали Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»

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24-25 декабря в Новосибирске прошли Всероссийские соревнования среди сильнейших лыжников Сибири и Дальнего Востока.

Якутский лыжник из Амгинского улуса Никита Шестаков финишировал с третьим результатом 28:53.2 на дистанции 10 км свободным стилем. Это норматив Мастера спорта Российской Федерации.

Еще один спортсмен из Республики Саха (Якутия) Александр Филиппов стал серебряным призером в дисциплине «классический стиль-спринт».  

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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