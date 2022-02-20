Якутские Лыковы — в верхоянской тайге живет семья отшельников

В таежной глуши, между селами Сартан и Барылас в местности Байҕа (Тыаллаах) Верхоянского района, в родовом балагане, построенном то ли в 18-м, то ли в 19-м веке отшельниками проживают муж с женой Слецовы, сообщает газета «Вести Верхоянья».

У якутских Лыковых нет электричества, телефона, всех привычных благ цивилизации. 68-летний Семен Иванович Слепцов-Сэмэкэй ведет традиционный образ жизни, такой же, как и его прадед Тыаллаах Баhылай — богач, владевший огромным табуном в 800 лошадей. По рассказам Сэмэкэйя, его знаменитому прадеду сам император Николай I подарил оружие. Подарок оказался роковым: стало орудием отцеубийства. По воспоминаниям местных жителей, один из сыновей Тыаллаах Баhылайа проиграл в карты лошадей, нанеся тем самым большой урон семье. За этот необдуманный поступок азартный молодой человек был насмерть застрелен собственным отцом, тем самым царским даром.

В балаган якутских Лыковых гости изредка наведываются. Они отмечают, что там сохранились остатки старинного камелька. Хозяин рассказывает, что если не разложить у камелька дрова, то к ним являются иччи (духи). Избегая подобных встреч, Семен Иванович укладывает у камелька поленья в виде косички. На балках и стенах жилища нанесены надписи латиницей и непонятные современному человеку метки, датированные разными годами. Древний балаган хранит много историй и тайн…