Якутские лучники завоевали медали Первенства России

В городе Орел с 7 по 11 февраля состоялось Первенство России в помещении по стрельбе из лука.

В состязании приняли участие юниоры и юниорки от 14 до 20 лет из разных регионов страны. Соревнования проходили в дисциплине КЛ-18м. (30+30 выстр.) + финал (классический лук) и в дисциплине БЛ-18м. (30+30 выстр.)+финал (блочный лук).

В командном первенстве в составе сборной команды РС(Я) МАРКОВА Юля (УОР, Хангаласский улус), КОЛЕСОВА Юлиана (Октемский НОЦ, 11 класс) и ВИНОКУРОВА Дайаана (УОР) заняли 3 место среди юниорок блочный лук и стали бронзовыми призерами первенства. В упорной борьбе наши юниорки за бронзовую медаль первенства после ничьи выиграли в перестрелке у команды Забайкальского края.

Также в командном первенстве среди юниоров 2000-2006 г.р. по классическому луку 3 место заняла сборная команда юниоров РС(Я): АЛЕКСЕЕВ Бэргэн, ученик 8 класса Покровской СОШ 3 г. Покровск Хангаласского улуса, КОНСТАНТИНОВ Ян, ДЮСШ4 г. Якутск и ДЬЯЧКОВСКИЙ Петя, представитель Горного улуса.

Тренером на данное Первенство выехал старший тренер-преподаватель МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» АЛЕКСЕЕВ Михаил Валериевич.