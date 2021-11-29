Якутские лучники стали серебряными призерами всероссийского соревнования

Спортсмены из Якутии Рената КУРЧАТОВА и Владислав ВАСИЛЬЕВ поднялись на второе место пьедестала почета среди юниоров в личном зачете Всероссийского соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука, которые прошли в Псковской области в городе Великие Луки. Помимо этого, воспитанник Хангаласской ДЮСШ Владислав Васильев стал бронзовым призером в командном первенстве в составе сборной Мособласти.

Отметим, что благодаря поддержке Федерации стрельбы из лука Якутии и лично его председателя, руководителя группы компаний «Талакан» Василия НИКОЛАЕВА в знаковом мероприятии работал якутский судья Семён ЗАХАРОВ. Подобное участие позволит республике в ближайшем будущем зарегистрировать судью всероссийской категории, благодаря которому возможно будет присваивать звания мастера спорта спортсменам на местных чемпионатах.

Победителей чествовали в постпредстве Якутии. Спортсменам вручены благодарности постпредства за высокие спортивные достижения и достойное представление Якутии на крупных соревнованиях. Также благодарность получили тренеры Балдар Балданов и Михаил Алексеев.