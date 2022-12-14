Якутские лучницы стали призерами Всероссийских соревнований в Чите

Бронзовые медали в классике и блочном луке.

Лучшие спортсмены лучного спорта собрались в столице Забайкалья для участия во Всероссийских соревнованиях на призы бронзового призера Олимпийских игр в Сеуле, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации стрельбы из лука России Владимира Ешеева.

Состязания в этом году прошли уже 39-й раз. Впервые турнир прошел в 1983 году на малой Родине Владимира Ешеева — в селе Новая Заря Ононского района. С тех пор он вырос до всероссийского масштаба.

За награды боролись более трехсот спортсменов из разных регионов страны. В классическом луке отличилась мастер спорта международного класса Кристина Устинова. Титулованная участница из Якутии завоевала бронзовую медаль. Еще одну бронзовую награду завоевала в стрельбе из блочного лука Дайаана Винокурова.

Участие в этих соревнованиях для лучников не менее значимы, чем другие всероссийские. Турнир является квалификационным, победителям присваиваются разряды и очередные звания.