Якутские лошади приспособились к северному климату за счет кормов с жирными кислотами

Ученые выяснили, что с конца лета и до середины осени животные запасают жир, питаясь злаками, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3 и омега-6, сообщает ТАСС.

Якутская порода лошадей приспособилась к суровому климату севера Сибири благодаря кормам, насыщенным жирными кислотами. К такому выводу пришел коллектив ученых из Красноярска, Якутска и Иркутска, сообщил в пятницу Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.

Якутская лошадь — аборигенная порода лошадей, обитающая в основном в Якутии, где эти животные находятся на открытом воздухе круглый год, в том числе и зимой, когда температура воздуха может опускаться до минус 60 градусов. Они способны добывать пищу самостоятельно, выкапывая ее из-под снега.

«Ученые пришли к выводу, что диетическая ценность конины и способность животных выживать в суровом сибирском климате связаны с особенностями их естественного питания», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что лошади появились на этой территории не так давно — несколько сотен лет назад, и смогли за столь короткое, по меркам науки, время приспособится к таким суровым климатическим условиям. С конца лета и до средины осени они запасают жир, питаясь злаками, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3 и омега-6. Особенно много их в зимующих злаках. Это позволяет им лучше переносить экстремально низкие температуры.

Мясо якутских лошадей считается диетическим, так как имеет одинаковое содержание омега-3 и омега-6.

«Можно сделать вывод, что перевод якутских лошадей на стойловое содержание (и кормление) приведет к снижению пищевой ценности конины для местных жителей и вероятно снизит выживаемость лошадей в экстремальных условиях Якутии», — считают ученые.

Результаты исследований опубликован в журнале Biomolecules.