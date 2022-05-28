Якутские лесные пожарные отправились в Иркутскую область

Сегодня в рамках межрегионального маневрирования в Иркутскую область дополнительно направлены 50 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Якутской базы авиационной охраны лесов. Лесные пожарные пробудут там до стабилизации лесопожарной обстановки. Напомним, 23 мая в Иркутскую область были командированы 50 бойцов Авиалесоохраны, сообщает тгк Земля бизонов

Фото: тгк Земля бизонов Источник: тгк Земля бизонов

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