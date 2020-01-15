Якутские легкоатлеты завоевали 20 медалей чемпионата и первенства Дальнего Востока

В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 11-12 января прошли чемпионат и первенства Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет и взрослых спортсменов.

В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших спортсменов из Якутии, Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Сахалинской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краёв и других регионов. Сборную Якутии представляли 25 легкоатлетов и восемь тренеров. Руководили командой тренеры Диана ТАРТАКЫНОВА, Василий АЛЕКСЕЕВ и Петр НЕЧАЕВ.



Чемпионат и первенства по лёгкой атлетике проводились в личном и командном зачётах. Соревнования среди команд дальневосточного и сибирского федеральных округов проводились параллельно. В программу соревнований были включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Также спортсмены соревновались в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также в эстафете 4х200 метров.

Сборная Якутии завоевала в общем 20 медалей различного достоинства, в том числе шесть золотых, 10 серебряных и четыре бронзовых награды. Чемпионами среди спортсменов до 18 лет стали Игорь СКУРАТОВ, победитель в прыжках в длину и тройном прыжке; Валерия ОЛЕСОВА, также первенствовавшая в прыжках в длину; Александр ГРИЦ, ставший обладателем золотой медали в беге на 200 м с препятствиями, а Елена МУТОВИНА выиграла золото в беге на 3000 м и стала второй на дистанции в 1500 м.

Среди спортсменов до 20 лет команда Якутии стала второй в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь легкоатлетов из Хабаровского края, третьими стали спортсмены из Бурятии. Данил ЛАВРЕНТЬЕВ выиграл серебряную медаль в беге на 60 м с барьерами и выиграл бронзу на дистанции в 200 м, Ньургун СОКОЛЬНИКОВ выиграл две серебряные медали в прыжках в длину и тройном прыжке, а Екатерина СОТНИКОВА стала бронзовым призером в беге на 800 м. В молодежном первенстве спортсменов до 23 лет единственную серебряную медаль принес Николай КОПЫРИН в беге на 3000 м.

На чемпионате Дальнего Востока отличный результат показал воспитанник мегино-кангаласской школы легкой атлетики Игорь СКРЯБИН. Он стал победителем в тройном прыжке и стал третьим в прыжках в длину. Иван ШЕРГИН стал обладателем серебряной медали в беге на 400 м.

Чемпионат и первенство ДВФО

11-12 января 2019, Иркутск

Чемпионы и призеры

Взрослые

Скрябин Игорь (Модун) — тройной прыжок – 1 место, прыжки в длину – 3 место

Шергин Иван (СВФУ) – 400м – 2 место

Девушки и юноши до 18 лет

Олесова Валерия (ДЮСШ№4) – прыжки в длину – 1 место

Гриц Александр (ДЮСШ№4) – 2000 м с/п – 1 место

Скуратов Игорь (ДЮСШ№1) – прыжки в длину – 1 место, тройной прыжок – 1 место

Мутовина Елена (УОР) – 3000 м – 1 место, 1500 м – 2 место

Каюмов Тимур (ДЮСШ№1) – 60м с/б – 2 место

Драгунов Алексей (Чурапчинский) – 1500м – 2 место

Олесова Валерия (ДЮСШ№4) – тройной прыжок – 2 место

Гусев Сергей (РССШ Намский) – тройной прыжок – 2 место

Семёнов Александр (Сунтарский) – 3000 м – 3 место

Юниоры до 20 лет

Лаврентьев Данил (ДЮСШ№1) – 60 м с/б – 2 место, 200 м – 3 место

Сокольников Ньургун (Модун) – прыжки в длину – 2 место, тройной прыжок – 2 место

Сотникова Екатерина (УОР) – 800м – 3 место

Юниоры до 23 лет

Копырин Николай (УОР) – 3000 м – 2 место