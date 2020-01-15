Якутские легкоатлеты завоевали 20 медалей чемпионата и первенства Дальнего Востока
В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 11-12 января прошли чемпионат и первенства Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет и взрослых спортсменов.
В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших спортсменов из Якутии,
Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Сахалинской, Амурской
областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краёв и
других регионов. Сборную Якутии представляли 25 легкоатлетов и восемь тренеров.
Руководили командой тренеры Диана ТАРТАКЫНОВА, Василий АЛЕКСЕЕВ и Петр НЕЧАЕВ.
Чемпионат и первенства по лёгкой атлетике проводились в личном и командном зачётах. Соревнования среди команд дальневосточного и сибирского федеральных округов проводились параллельно. В программу соревнований были включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Также спортсмены соревновались в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также в эстафете 4х200 метров.
Сборная Якутии завоевала в общем 20 медалей различного достоинства, в том числе шесть золотых, 10 серебряных и четыре бронзовых награды. Чемпионами среди спортсменов до 18 лет стали Игорь СКУРАТОВ, победитель в прыжках в длину и тройном прыжке; Валерия ОЛЕСОВА, также первенствовавшая в прыжках в длину; Александр ГРИЦ, ставший обладателем золотой медали в беге на 200 м с препятствиями, а Елена МУТОВИНА выиграла золото в беге на 3000 м и стала второй на дистанции в 1500 м.
Среди спортсменов до 20 лет команда Якутии стала второй в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь легкоатлетов из Хабаровского края, третьими стали спортсмены из Бурятии. Данил ЛАВРЕНТЬЕВ выиграл серебряную медаль в беге на 60 м с барьерами и выиграл бронзу на дистанции в 200 м, Ньургун СОКОЛЬНИКОВ выиграл две серебряные медали в прыжках в длину и тройном прыжке, а Екатерина СОТНИКОВА стала бронзовым призером в беге на 800 м. В молодежном первенстве спортсменов до 23 лет единственную серебряную медаль принес Николай КОПЫРИН в беге на 3000 м.
На чемпионате Дальнего Востока отличный результат показал воспитанник мегино-кангаласской школы легкой атлетики Игорь СКРЯБИН. Он стал победителем в тройном прыжке и стал третьим в прыжках в длину. Иван ШЕРГИН стал обладателем серебряной медали в беге на 400 м.
Чемпионат и первенство ДВФО
11-12 января 2019, Иркутск
Чемпионы и призеры
Взрослые
Скрябин Игорь (Модун) — тройной прыжок – 1 место, прыжки в длину – 3 место
Шергин Иван (СВФУ) – 400м – 2 место
Девушки и юноши до 18 лет
Олесова Валерия (ДЮСШ№4) – прыжки в длину – 1 место
Гриц Александр (ДЮСШ№4) – 2000 м с/п – 1 место
Скуратов Игорь (ДЮСШ№1) – прыжки в длину – 1 место, тройной прыжок – 1 место
Мутовина Елена (УОР) – 3000 м – 1 место, 1500 м – 2 место
Каюмов Тимур (ДЮСШ№1) – 60м с/б – 2 место
Драгунов Алексей (Чурапчинский) – 1500м – 2 место
Олесова Валерия (ДЮСШ№4) – тройной прыжок – 2 место
Гусев Сергей (РССШ Намский) – тройной прыжок – 2 место
Семёнов Александр (Сунтарский) – 3000 м – 3 место
Юниоры до 20 лет
Лаврентьев Данил (ДЮСШ№1) – 60 м с/б – 2 место, 200 м – 3 место
Сокольников Ньургун (Модун) – прыжки в длину – 2 место, тройной прыжок – 2 место
Сотникова Екатерина (УОР) – 800м – 3 место
Юниоры до 23 лет
Копырин Николай (УОР) – 3000 м – 2 место
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